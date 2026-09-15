El Gobierno impulsa cinco proyectos de ciudades inteligentes en la Comunitat Valenciana a través de Red.es

Archivo - Vista general de València. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno impulsa un total de cinco proyectos de ciudades inteligentes en la Comunitat Valenciana --presentados por los ayuntamientos de Benidorm, València, Xàbia, Alcoi y La Nucia-- a través de Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización.

Red.es ha publicado la resolución de RedCyTI, programa de impulso al "fomento del desarrollo económico y productivo" de las ciudades y territorios inteligentes, por el que espera movilizar más de 11 millones de euros en la Comunitat Valenciana.

La aportación de Red.es, 6,64 millones, cubrirá el 60% del presupuesto de las iniciativas presentadas por los ayuntamientos de Benidorm (1,87 millones de euros), València (3,5), Xàbia (1,87), Alcoi (2,3) y La Nucia (1,51).

En total, se prevé movilizar con esta convocatoria, al menos, 126 millones de euros, con la aportación de las entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales. Red.es destinará más de 94 millones --sumando fondos propios y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)-- aportando, según la CC.AA. desde que se presente, entre el 40 y el 85% de cada iniciativa seleccionada, y cuyo presupuesto debe ser de entre 1,5 y 6 millones. Las entidades que han podido solicitar estas ayudas han sido entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, consejos insulares y comarcas) y comunidades autónomas uniprovinciales.

En el caso de Benidorm, el proyecto seleccionado es el Data Economy Platform para la Generación de actividad económica, mejora de la competitividad empresarial y desarrollo de nuevos servicios basados en datos en el territorio.

El Ayuntamiento de València ha propuesto 'VALENT.IA', con el fin de trabajar en la reducción de cargas administrativas para impulsar la toma de decisiones en materia empresarial, impulsar la conversión de datos en un activo económico y garantizar la capacidad de cómputo y la soberanía tecnológica.

Xàbia Smart Tourism pretende impulsar la transformación turística con la creación de una infraestructura de datos y servicios inteligentes con que mejorar la experiencia del visitante y la competitividad del tejido económico local.

Y desde Alcoi, Smart Water apuesta por transformar la digitalización del ciclo integral del agua en una infraestructura digital económica al servicio del tejido industrial del municipio.

Finalmente, el proyecto de La Nucia contempla un Ecosistema turístico-deportivo inteligente, para incrementar la capacidad de comercialización, reforzar su productividad y activar nuevas dinámicas de innovación abierta basadas en datos.