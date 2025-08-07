Los institutos de Redit generan una inversión inducida superior a 223,5 millones en I+D+i de la Comunitat

VALENCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los institutos tecnológicos de Redit han generado una inversión inducida en la I+D+i de la Comunitat Valenciana superior a 223 millones y medio gracias a la captación, en el último ejercicio, de más de 161 millones de euros de programas nacionales y europeos para esta región.

El 80% de estos resultados, 129 millones de euros, han procedido de diferentes convocatorias nacionales y europeas y han sido percibidos directamente por las empresas que han participado en proyectos liderados por institutos tecnológicos, que han incrementado su participación en un 3,2%, con respecto al año anterior.

Tal y como ha explicado el presidente de Redit, Fernando Saludes, e un comunicado, "estos resultados ponen de manifiesto la importancia de que los institutos tecnológicos continúen siendo, gracias al apoyo de IVACE+i, un activo estratégico de la Comunitat que contribuya a la competitividad de nuestro tejido industrial".

"Esta visión compartida con el Consell permite a la Red aprovechar las oportunidades de financiación allá donde estén en beneficio de nuestras empresas que, en definitiva, son el motor de nuestra economía", añade.

Por otro lado, Saludes ha destacado que estos institutos tecnológicos juegan un papel muy destacable en varios programas europeos. "Competir a nivel nacional y europeo es hacerlo con los mejores del continente y, para ello, precisamos disponer de las infraestructuras, talento y del equipamiento necesario, garantizados con fondos regionales, para lograr buenos resultados que ayuden a nuestras industrias a ser competitivas", ha comentado.

Entre las iniciativas europeas donde mejor resultado está consiguiendo la Red, destaca LIFE, el mayor programa de I+D dedicado al medio ambiente y en el que los institutos tecnológicos son el principal agente coordinador en la Comunitat Valenciana, liderando el 48% de los proyectos que se presentan.

En este sentido, Saludes ha destacado que "en las dos primeras convocatorias del periodo 2021-2027, los proyectos coordinados por los institutos tecnológicos de Redit representan cerca del 10% de los liderados por entidades españolas y un 50% de los coordinados por entidades de la Comunitat, lo que significa que solamente con este programa hemos captado más de 7 millones de euros para nuestra región".

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Redit cuenta también con una amplia actividad internacional como socio de Earto, asociación que engloba a los centros tecnológicos a nivel europeo y también ayudando a que las empresas puedan beneficiarse del Programa Horizonte Europa, el mayor de la Unión Europea para apoyar la investigación y la innovación y que solamente en 2025 va a destinar 7.300 millones de euros.

En este contexto, la Red forma parte del programa Seimed, impulsado por la Enterprise Europe Network(EEN) y coordinado por IVACE+i, a través del cual fomenta la internacionalización, la innovación y la cooperación tecnológica de las empresas y de InnDIH, el European Digital Innovation Hub(EDIH) de la Comunitat Valenciana, una iniciativa de la Comisión Europea que busca contribuir a la digitalización de las pymes y de la Administración Pública y promover el desarrollo y la implementación de tecnologías digitales.

Para finalizar, Saludes ha insistido en lo "importante y estratéguca que resulta la apuesta que, desde el Consell, se está haciendo por los institutos tecnológicos como una Red competitiva que genera puestos de trabajo, directos e indirectos, valor añadido para el tejido empresarial pero, sobre todo, contribuye al posicionamiento nacional e internacional de la Comunitat".