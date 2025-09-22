Investigadores de la UPV desarrollan envases alimentarios a partir de paja del arroz y restos de uva y chufa

Envases alimentarios a partir de paja de arroz y de restos de uva y chufa - UPV

VALENCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) trabajan en el desarrollo de envases alimentarios a partir de la paja del arroz y de restos de uva y chufa, de modo que convierten residuos orgánicos en envases biodegradables que tienen "propiedades antimicrobianas y antioxidantes para mejorar la conservación de los alimentos y reducir el desperdicio alimentario".

Desde la UPV han señalado que se han realizado "ensayos en productos perecederos como salmón, carne de cerdo y aceite, raspones y orujos que quedan después del proceso de elaboración del vino, restos de chufa una vez se ha preparado la horchata y otros residuos de difícil reciclaje como la paja del arroz" para que tengan "una segunda vida a través de la transformación en materiales biodegradables".

Así, han destacado, en un comunicado, que se pasa "de residuo de difícil gestión a oportunidad para una industria como la agroalimentaria que necesita cada vez más envases sostenibles y menos contaminantes", además de "un impulso para la economía circular y la valorización de subproductos agrícolas".

Esto se enmarca en el proyecto Varbiopac (Valorización de residuos agroalimentarios en la obtención de materiales biodegradables para el envasado activo de alimentos), desarrollado por personal investigador de la Universitat Politècnica de València.

"La sostenibilidad ya no es una opción, es una necesidad. Autoridades y consumidores demandan soluciones más responsables con el medioambiente y la industria responde desarrollando envases más sostenibles", ha indicado la responsable del proyecto y catedrática de la UPV, Amparo Chiralt, que ha destacado que la sostenibilidad "tiene también un impacto económico porque permite minimizar costes asociados a tasas e impuestos que gravan el uso de plásticos convencionales".

Chiralt ha comentado que la valorización de residuos agroalimentarios "representa una oportunidad económica significativa al convertirlos en nuevos productos comerciales".

"En lugar de gestionar residuos difíciles y costosos, las empresas pueden generar beneficios adicionales y mejorar su competitividad", ha remarcado la investigadora.

El proyecto Varbiopac ha obtenido biopolímeros como almidón o PHBV a partir del residuo de la horchata o la paja del arroz, entre otros residuos locales, así como extractos ricos en compuestos fenólicos con propiedades antimicrobianas y antioxidantes.

Además, se han elaborado siete tipos de films activos de envasado de alimentos utilizando extractos y materiales de refuerzo obtenidos de diferentes residuos agroalimentarios.

Para la obtención de los extractos, el equipo de investigadores de la UPV ha empleado técnicas respetuosas con el medio ambiente como la extracción con agua subcrítica, un proceso que utiliza agua a alta temperatura y presión para actuar como disolvente eficaz sin recurrir a compuestos químicos contaminantes.

El proyecto tiene una aplicación directa en el envasado de alimentos, con ensayos realizados con aceite, carne de cerdo y salmón, ha añadido la UPV, que ha señalado que "estos materiales presentan un gran potencial para el envasado de alimentos perecederos y también para productos cosméticos".

Varbiopac ha recibido financiación del programa Prometeo de la Generalitat Valenciana para grupos de investigación de excelencia y desde 2022 está trabajando en este objetivo.