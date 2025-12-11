El ITE inicia un proyecto para investigar estrategias de reutilización de calor en los centros de datos

Centros de datos más eficientes gracias a la gestión y reutilización del calor residual investigada por el ITE - ITE

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ITE, como centro tecnológico de la energía, ha puesto en marcha CECS, un proyecto orientado a abordar los retos energéticos, térmicos y ambientales de los centros de procesamiento de datos (CPDs), según ha informado en un comunicado el citado instituto, que ha señalado que estos son "uno de los pilares de la economía digital y, a la vez, infraestructuras de muy alto consumo".

La iniciativa, financiada por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), combina experimentación, diseño e implementación de un prototipo de rack de CPD con el desarrollo de modelos digitales avanzados para caracterizar la relación entre operativa y consumo energético, optimizar la refrigeración y evaluar el potencial de reaprovechamiento del calor residual en otros procesos industriales con demanda térmica.

El proyecto, en colaboración con AIDIMME (Instituto Tecnológico Metalmecánico), parte del diseño e implementación de un piloto de rack experimental alojado en un recinto construido con materiales sostenibles y térmicamente eficientes. Este entorno permite realizar pruebas controladas bajo diferentes niveles de carga de trabajo y consumo energético, así como cuantificar el calor generado y el consumo global del sistema, incluido el destinado a su disipación térmica, ha detallado el ITE.

Sobre esta base, el proyecto CECS investigará tecnologías de refrigeración avanzadas, estrategias de reutilización de calor, el impacto del funcionamiento del centro de procesamiento de datos en la red eléctrica, y el diseño de indicadores orientativos que complementen las métricas actuales y ayuden a disponer de una visión más completa del desempeño energético y térmico.

La idea es poder, gracias al conocimiento experimental con el rack, integrarlo en un modelo digital con capacidad para simular distintos escenarios de operación y analizar, a través de los apartados energético, ambiental, económico y operativo, el potencial de reutilización del calor residual en industrias con demanda térmica.

El objetivo final del proyecto es "aportar soluciones innovadoras y transferibles a operadores nacionales e internacionales de centros de procesamiento de datos, diseñadores de infraestructura y habilitadores tecnológicos, alineadas con la transición energética, la digitalización y la sostenibilidad", ha añadido el centro.

"UN PASO SIGNIFICATIVO"

"Con CECS damos un paso significativo para mejorar la eficiencia energética y térmica de los centros de datos y sentar las bases para que lo que en la mayoría de los casos se ha tratado como residuo, como es el calor residual, pueda estudiarse como un recurso útil. El enfoque combina experimentación, materiales sostenibles y térmicamente eficientes, y modelización digital para acelerar soluciones reales y escalables", ha explicado Luis Enrique Ruiz, responsable del proyecto en ITE.

"Además de analizar mejoras en refrigeración y reducción de consumos, trabajamos en métricas que permitan tener una visión más completa del desempeño energético y térmico, así como en la evaluación del impacto en la red, aportando información que facilite una integración más eficiente de los CPDs", ha apuntado Ruiz.

El proyecto CECS, con expediente IMDEEA/2025/55, ha sido financiado por IVACE+i y la Unión Europea dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2021-2027.