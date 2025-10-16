Itene desarrolla nuevas tecnologías para descontaminar films plásticos y reciclar papeles laminados

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Itene está desarrollando nuevas tecnologías para la descontaminación de poliolefinas flexibles y el reciclado de celulosa procedente de papeles laminados. El objetivo de esta labor es "superar las limitaciones actuales en el reciclaje de estos materiales y facilitar su incorporación en nuevas aplicaciones industriales, mejorando la sostenibilidad de la cadena de valor del envase y embalaje", según ha informado Itene en un comunicado.

Asimismo, ha detallado que estos desarrollos se enmarcan en el proyecto Recyscale, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE+i) con fondos FEDER, y que se ejecuta desde abril 2025 hasta junio de 2026.

"El desarrollo de estos procesos permitirá obtener plásticos descontaminados y celulosa reciclada de mayor calidad, lo que facilitará su reutilización en sectores como la cosmética, la droguería o la alimentación", ha afirmado el responsable del proyecto en Itene, César Aliaga.

"Con ello, ayudamos a las empresas a adaptarse a los objetivos de sostenibilidad y a la normativa europea, al tiempo que reforzamos la competitividad del sector", ha agregado Aliaga.

Este centro tecnológico, con sede en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia), ha señalado que la producción mundial de plásticos alcanzó los 400 millones de toneladas en 2022, al tiempo que ha precisado que de estas "solo se recicla el 46 por ciento de los residuos de envases, en parte debido a la complejidad que supone la contaminación cruzada y la degradación térmica para el reciclaje".

Igualmente, ha expuesto que "en paralelo, en 2023 se produjeron 401 millones de toneladas de envases de papel y cartón" y que entre estos "los laminados siguen planteando un gran reto para el reciclado por su composición heterogénea".

Itene ha explicado que "frente a este desafío, Recyscale desarrollará procesos innovadores de descontaminación para films de polietileno de baja densidad (PEBD), incluyendo tratamientos con vapor de agua, polietilenglicol, ozono, vacío y temperatura". Además, aplicará tecnologías mecánicas, químicas y avanzadas de deslaminado y descontaminación en papeles laminados, con el fin de recuperar la celulosa y adaptarla a nuevas aplicaciones.

"Estamos desarrollando procesos específicos que permitirán separar y recuperar la celulosa de forma más eficiente, abriendo la puerta a su reutilización en nuevos envases y aplicaciones industriales", ha afirmado César Aliaga, que ha apuntado que "en el caso de los films plásticos, a través de nuevas tecnologías de descontaminación, se podrá mejorar la calidad del PEBD reciclado y hacerlo apto para usos de mayor valor añadido".

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

En concreto, se trabajará en tres grandes líneas de actuación. Primero, se realizará la caracterización y el pretratamiento de residuos, incluyendo la reducción de contaminantes en los films plásticos y el deslaminado de papeles laminados para separar la celulosa de otros componentes. Después, se avanzará en el diseño y optimización de procesos de valorización, mediante tecnologías específicas de descontaminación. Y finalmente, se abordará la transformación de los materiales reciclados, con aditivos y tratamientos que mejoren su calidad y los hagan aptos para nuevas aplicaciones industriales.

Itene ha asegurado que con esta iniciativa, "refuerza su compromiso con la innovación aplicada y el desarrollo de tecnologías que favorecen la circularidad de materiales clave para el envase y embalaje, contribuyendo a una industria más sostenible y competitiva".