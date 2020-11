Trebor Scholz presentará desde Nueva York su modelo de plataformas digitales en Valencia Digital Summit

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la universidad The New School de Nueva York Trebor Scholz participará en Valencia Digital Summit, evento organizado por Startup Valencia el miércoles 25 de noviembre, presentando una alternativa a la situación laboral de empresas como Uber, Glovo o Deliveroo.

Su ponencia demostrará que las plataformas digitales han tenido un efecto disruptivo en la economía. "Estamos inmersos en la transición de la fábrica industrial a la plataforma digital como referente organizativo de la producción económica, y es que la aceleración en la digitalización que ha acompañado a la Covid-19 ha favorecido la plataformización de la economía", resalta en un comunicado de la organización.

Profesor asociado de cultura y medios de comunicación, Scholz es unos de los principales críticos y analistas de la denominada economía colaborativa. En su libro 'Uber-worked and underpaid. How workers are disrupting the digital economy' reflexiona en torno al concepto del trabajo en la era digital y sobre la economía de plataforma.

Una de las características de la economía de plataforma es su diversidad: "La cantidad de sectores y áreas de actividad donde han emergido estos modelos es tal que la economía de plataforma no es un sector, sino el modelo de producción económico emergente".

Ante esta situación, el experto habla del 'cooperativismo de plataforma' como una de las soluciones ante la fragilidad laboral. Se trata de introducir el modelo de la cooperativa en la nueva economía digital. Una fórmula que responde al aislamiento laboral que produce la economía digital.

Las plataformas cooperativas facilitan la producción y distribución de productos, contenidos y servicios. Lo que las diferencia de cualquier otra similar (Ebay, Airbnb, Itunes, Facebook) es que se rigen por los principios cooperativos de copropiedad. Scholz propone una transición digital que se alinee con la sostenibilidad, el bienestar y los derechos laborales.

En este escenario, la economía de plataforma, la mecanización del empleo, la sustitución de trabajos por la inteligencia artificial, el cambio de roles y responsabilidades en el mercado laboral son algunos de los temas claves que tratará el profesor en Valencia Digital Summit, ponencia que será prologada por Teresa García, directora general de Emprendimiento.

El encuentro cuenta con el apoyo de la Generalitat (IVACE), Ayuntamiento de València (València Activa), Jeff, GoHub, Banco Sabadell, Dekalabs, Acciona, Wayra, Elewit y ServoTIC. La jornada será el acto central de la Valencia Startup Week que se celebra hasta el 27 de noviembre.

Valencia Digital Summit se promociona como evento tecnológico imprescindible para entender el futuro más próximo a través de los protagonistas que lo están construyendo, con participación gratuita e inscripción previa en su página web.