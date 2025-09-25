Un 27,7% de las empresarias y directivas de la comunitat valenciana tiene menos de 35 años, según un estudio de EVAP

VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El informe 'Situación de las empresarias y directivas en la Comunitat Valenciana', elaborado por la Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP), revela que un 27,7 por ciento de las empresarias y directivas de la Comunitat Valenciana tiene menos de 35 años.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la "escasa presencia" de mujeres jóvenes en puestos de responsabilidad en la Comunitat Valenciana es uno de los datos "más llamativos" del estudio, que refleja que únicamente un 7,4% de las empresarias y directivas tiene entre 18 y 24 años mientras que el 20,3% se encuentra en la franja de 25 a 34 años.

Para EVAP, "estas cifras ponen de relieve la importancia de fomentar el liderazgo entre las generaciones más jóvenes y de generar referentes cercanos que impulsen su confianza". En este contexto, defienden que jornadas como la II edición de 'Generación Jefas', organizada por EVAP bajo el lema 'Ellas Vuelan Alto', son "fundamentales para impulsar la presencia de mujeres jóvenes en puestos de responsabilidad".

"Espacios de encuentro como este permiten visibilizar trayectorias inspiradoras, abrir camino a nuevas vocaciones y reforzar la idea de que el futuro empresarial y directivo también pasa por la mirada y la capacidad de las jóvenes. Es importante que el mundo sepa que el talento no tiene edad y que las mujeres pueden alcanzar puestos de liderazgo en cualquier sector", ha destacado la presidenta de EVAP, Marta Iranzo.

La jornada ha contado con un coloquio moderado por la periodista y escritora Sonia Valiente y protagonizado por jóvenes "referentes" en sectores como la aeronáutica, la biotecnología o la tecnología de drones. Durante la charla, Elisa Yuste, directora comercial de Delsat Drones; Sara Correyero, directora de Operaciones y cofundadora de IENAI Space; y Loreto Crespo, cofundadora y CEO de Genotipia, compartieron sus trayectorias profesionales y los retos a los que se han enfrentado.

Sus testimonios subrayaron que, aunque la representación de mujeres jóvenes en puestos de responsabilidad aún es "reducida", "existen ejemplos que demuestran que el camino es posible". Desde EVAP hacen hincapié en la necesidad de seguir visibilizando "referentes femeninos" que inspiren a las nuevas generaciones.