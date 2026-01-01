Unas 33.000 personas llenan la Plaza del Ayuntamiento de València para dar la bienvenida a 2026 al ritmo de música y luz

Nochevieja de 2025 en la Plaza del Ayuntamiento de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 33.000 personas llenaron en la Nochevieja el aforo de la plaza del Ayuntamiento de València para despedir el año y dar la bienvenida a 2026 al ritmo de la música y con pólvora, con el castillo de fuegos artificiales de la mano de Pirotecnia Vulcano.

La alcaldesa de València, María José Catalá, en un mensaje en su red social X, ha deseado un "Feliz 2026 desde la ciudad de la pólvora" tras recibir al nuevo año "con un espectacular castillo de fuegos artificiales. Un momento mágico que llenó el cielo de Valencia de luz, color y alegría".

La Plaza del Ayuntamiento de València se convirtió en punto de encuentro para despedir 2025, con una programación para todos los públicos, que combinó actividades familiares por la mañana, con campanadas infantiles protagonizadas por Gisela, y una gran fiesta musical por la noche.

El recinto quedó cerrado al público a partir de las 20.30 horas y se abrió desde las 22.00 horas a través de los cinco puntos habilitados: Marqués de Sotelo, passeig de Russafa, Correus, Barcas y María Cristina, donde se repartieron 10.000 vasos reciclables con el objetivo de evitar la entrada de envases de cristal y reforzar la seguridad durante la celebración.

La música fue protagonista desde el balcón del Ayuntamiento con la sesión del DJ valenciano Boccachico. Tras las campanadas, el gran espectáculo de música, luces y fuegos artificiales de la pirotecnia Vulcano que, bajo el título 'Resplandor', iluminó durante nueve minutos la ciudad con una carga pirotécnica de 1.773,70 kilos, 46.042 unidades pirotécnicas, 3.556 órdenes de disparo y una variedad de 40 tipos diferentes de efectos.

El último minuto del castillo, disparado desde la parte bajo el puente de Montelivete, frente a l'Hemisfèric y frente al Palau de les Arts, concentró 2.590 truenos y 600 kilos de pólvora.

Al llegar el año nuevo, Pepino Marino y Ele DJ tomaron el relevo musical para concluir la noche.