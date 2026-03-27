La N-332 registrará cortes parciales hasta junio por la instalación de semáforos inteligentes en Punta Prima

Archivo - Transportes inicia la instalación de un sistema pionero de semaforización inteligente en la Glorieta de Punta Prima, en la N-332, en Alicante - ALVARO CRIVILLES - Archivo

ALICANTE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará el próximo lunes 30 la ejecución de las obras de instalación de un sistema de semaforización actuada basada en inteligencia artificial en la glorieta de Punta Prima, situada en el kilómetro 52,8 de la carretera N-332, en la provincia de Alicante.

Con motivo de estos trabajos, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán cortes parciales al tráfico entre el 30 de marzo y finales de mayo, anuncia el departamento que dirige Óscar Puente.

El objetivo de la actuación es implantar un sistema de monitorización y gestión semafórica inteligente basado en técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje por refuerzo, de modo que el sistema pueda ajustar la regulación del tráfico a partir de la experiencia de uso y de los datos recopilados.

Estas técnicas se complementan con redes neuronales, análisis masivo de datos, modelización del tráfico y métodos tradicionales de ingeniería de tráfico para analizar el funcionamiento de la glorieta y seleccionar la solución más eficiente para el conjunto de los usuarios.

Las obras incluirán: instalación de postes semafóricos en los accesos a la glorieta; colocación de cámaras de detección y dispositivos de captación de datos de tráfico en cada acceso; implantación de un sistema de control basado en IA, capaz de regular automáticamente los ciclos semafóricos en función de la intensidad real del tráfico.

Con esta intervención se busca mejorar la fluidez y la gestión del tráfico en la glorieta, además de sentar las bases para incorporar sistemas inteligentes a la gestión viaria de la red de carreteras del Estado.

La actuación cuenta con un presupuesto de 409.370 euros (IVA incluido), financiado con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).