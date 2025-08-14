394 rayos impactan en la Comunitat y la tormenta más intensa afecta a la zona del incendio de Teresa de Cofrentes

Archivo - Un total de 394 rayos impactaron ayer en la Comunitat - INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA - Archivo

Jalance registra un reventón húmedo con 32,8 l/m2 en 10 minutos, vientos de 86 km/h y un descenso de temperaturas de 17 °C en media hora

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 394 rayos impactaron ayer dentro del territorio de la Comunitat Valenciana y la tormenta más intensa afectó al Valle de Cofrentes-Ayora al norte del incendio declarado en Teresa de Cofrentes, según Aemet.

Así, se detectó un rayo de polaridad negativa a las 15.35 horas en la zona donde se originó el incendio forestal. De hecho, la tormenta más intensa afectó ayer al Valle de Cofrentes-Ayora, al norte del incendio, y registró una intensidad muy fuerte en Jalance, donde se produjo un reventón húmedo con 45 l/m2 acumulados, 32,8 de ellos en solo 10 minutos y una racha de viento de 86 km/h. Las temperaturas bajaron de 17 °C en media hora.

De los 394 rayos que impactaron ayer dentro del territorio de la Comunitat Valenciana, en la comarca de La Plana de Utiel-Requena cayeron 172; en El Valle de Cofrentes-Ayora, 135; en L'Alt Millars, 22; en La Serranía, 20; en El Rincón de Ademuz, 15; en La Canal de Navarrés, 13; y en els Ports, 11.