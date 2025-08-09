La 40ª edición de la Mostra de València abre el plazo para la presentación de películas

VALÈNCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 40ª edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, un festival cinematográfico impulsado por el Ayuntamiento de València a través del Palau de la Música, ha abierto el plazo de inscripción para todas aquellas películas que quieran optar a competir en la Sección Oficial y Sección La Cabina del certamen, que tendrá lugar del 23 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en la ciudad de València.

El periodo de inscripción finaliza el 15 de agosto de 2025, tal como indican las bases publicadas en el BOP del pasado 4 de agosto, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Pueden optar a participar en la Sección Oficial los largometrajes de ficción y no ficción producidos o coproducidos en cualquiera de los países comprendidos en el ámbito del festival, realizados a partir del 1 de enero de 2024 y que no hayan sido estrenados en salas públicas, DVD, vídeo, televisión o plataformas de vídeo bajo demanda en España ni hayan participado en ningún festival de cine español antes o durante la celebración de la Mostra de València.

De esta forma, se busca el estreno español en el certamen de dichas obras audiovisuales. La organización seleccionará las que competirán en la Sección Oficial.

En el caso de la Sección La Cabina pueden optar a participar los mediometrajes de ficción y no ficción producidos o coproducidos en cualquiera de los países comprendidos en el ámbito del festival, realizados a partir del 1 de enero de 2024 y que no hayan sido estrenados en salas públicas, DVD, vídeo, televisión o plataformas de vídeo bajo demanda en España ni hayan participado en ningún festival de cine español antes o durante la celebración de la Mostra de València. Se busca con ello el estreno español en el certamen de dichas obras audiovisuales. La organización seleccionará las que competirán en la Sección La Cabina.

El ámbito geográfico del festival incluye los países de Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Croacia, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Líbano, Libia, Macedonia del Norte, Malta, Marruecos, Mónaco, Montenegro, Palestina, Portugal, Sahara Occidental, Serbia, Siria, Túnez y Turquía.

La inscripción para optar a la participación en ambas secciones se debe realizar de forma online a través de las plataformas Festhome o FilmFreeway hasta el 15 de agosto de 2025. Las películas deberán presentarse en versión original con subtítulos en inglés, a excepción de aquellas que estén realizadas en versión original en castellano, versión original en valenciano, versión original en catalán o versión original en inglés, que no requerirán de subtitulado adicional. Cada película requiere una inscripción.

Es importante señalar que la inscripción no implica la participación de las películas en la Sección Oficial y La Cabina si no superan el proceso de selección.

PREMIOS

La dotación económica de los premios es de 30.000 euros para la Palmera de Oro, 20.000 euros para la Palmera de Plata/Premio especial del Jurado, 5.000 euros para el Premio La Cabina, 10.000 euros para el Premio del Público Ciutat de València.

Otros premios que se otorgarán entre las películas participantes en la Sección Oficial de la 40 Mostra de València-Cinema del Mediterrani, sin dotación económica, son: Mejor dirección, Mejor fotografía, Mejor guion, Mejor interpretación femenina, Mejor interpretación masculina, Mejor banda sonora.

Las películas participantes en la Mostra pueden ser también merecedoras de distinciones provenientes de otras instituciones en el marco de acuerdos del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València que no comportan dotación económica por parte del organismo autónomo municipal. El texto de la convocatoria se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.