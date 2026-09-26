El 40% de paradas afectadas por el incendio del Mercat Central ya han podido vender este sábado

Mercat Central - ASOCIACIÓN VENDEDORES

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 40 por ciento de las paradas afectadas por el incendio declarado el pasado jueves en un cuadro eléctrico, en una zona del sótano, del Mercat Central, ya han podido vender este mismo sábado.

Así lo ha informado la Asociación de Vendedores del Mercado Central de València, en un comunicado, en el que también asevera que se está trabajando "intensamente" desde que se originó el incendio con el fin de recuperar del todo la normalidad e ir restableciendo el suministro habitual a las paradas afectadas a partir del lunes.

El fin de semana se seguirá trabajando para tirar mangueras y conectar al suministro que facilita Iberdrola para ir dotando de luz poco a poco a estas paradas.

La asociación explica que este sábado han podido vender el 40% de las paradas afectadas: unas porque han recuperado totalmente la luz y otras, que no necesitan cámaras, porque se les ha podido habilitar punto de luz para balanzas.

La Asociación de Vendedores del Mercado Central reitera su agradecimiento tanto a vendedores como a clientes por su "comprensión, civismo y colaboración" para agilizar el proceso de evacuación, que permitió desalojar en pocos minutos la instalación completa.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Mercat Central es un mercado de autogestión con toda la documentación en regla. Para la Asociación de Vendedores del Mercado Central, la seguridad de sus vendedores y clientes es "prioritaria".

Por ello, recuerdan que durante el último año el Mercat Central ha pasado correctamente las inspecciones de los Organismos de Control Habilitados (OCH) para las inspecciones reglamentarias de instalaciones de baja tensión, protección contra incendios y ascensores.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales, el recinto cuenta con un Plan de Autoprotección que establece las pautas de actuación para prevenir y reaccionar en caso de incidencias graves que puedan afectar a la seguridad de los trabajadores del centro, los visitantes o el propio edificio, incluyendo los mecanismos de coordinación necesarios con las ayudas exteriores, como los bomberos y cuerpos policiales.

El Mercat Central ha sido pionero, además, en la adaptación de los protocolos de evacuación de emergencia en los mercados a las personas con movilidad reducida. El mantenimiento de la eficacia de los planes de autoprotección se logra mediante una revisión periódica y, sobre todo, con la capacitación del personal con alguna responsabilidad en el mismo.

Por ello, la Asociación de Vendedores del Mercado Central de València ha organizado diversas actividades formativas de carácter teórico y práctico dirigidas a todos los vendedores y empleados, con el fin de actualizar conocimientos sobre los protocolos de actuación que hay que aplicar para prevenir y reaccionar en situaciones de emergencia.