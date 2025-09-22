El 47º Festival Ensems continúa con las propuestas internacionales de Apartment House y DuoLab51

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival de música contemporánea Ensems, organizado por el Institut Valencià de Cultura, continúa esta semana con la programación de su 47 edición, que sigue hasta el 3 de octubre, con una programación de conciertos y actividades paralelas en diferentes espacios de València. Los dos grupos internacionales de esta edición, los londinenses Apartment House y las alemanas DuoLab51, se citan este martes con dos conciertos consecutivos en el Teatre Martín i Soler de Les Arts.

Apartment House ofrecen un programa que traza un recorrido por lenguajes que, desde distintas geografías y generaciones "cuestionan y expanden las nociones de forma, tiempo y escucha en la creación musical del siglo XXI", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Por su parte, DuoLab51 presenta en 'Lost' dos obras fundamentales de este siglo que "revisitan" formas históricas desde lenguajes contemporáneos, "explorando los límites del discurso sonoro y verbal".

El miércoles 24 de septiembre Les Arts acogerá de nuevo un programa doble, en primer lugar con Camera Aperta, el proyecto de violín y cello de Raquel Castro y Amparo Lacruz con un programa que contrapone dos visiones "intensas" del espíritu humano: "la crudeza del conflicto y la búsqueda de lo trascendente".

A continuación, tendrá lugar el concierto del cuarteto de saxofones Kebyart, cuyo programa presenta cuatro obras originales para cuarteto de saxofones que demuestran la "fascinante versatilidad" de esta formación, llamada a ser la agrupación de cámara referencial para este siglo XXI.

La segunda propuesta sinfónica de esta edición, a cargo de la Banda Simfònica Municipal de València y Spanish Brass llegará al Palau de les Arts el jueves 25 de septiembre, con dirección de Cristóbal Soler y una selección de obras de Marc Garcia Vitoria, Amando Blanquer y Ernesto Aurignac. Ese mismo día tendrá lugar la tercera sesión de encuentros, como preludio al concierto.

Los barceloneses Cosmos Quartet, uno de los cuartetos de cuerda más atractivos del panorama musical actual, participarán en Ensems el viernes 26 de septiembre en el Teatre Martín i Soler de Les Arts, con un programa de obras separadas por siglos pero que comparten la búsqueda de sentido a través del sonido.