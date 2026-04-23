El 49 Certamen de Bandas llegará al Palau el 2 y 3 de mayo con todas las categorías "al completo"

49º Certamen De Bandas - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de València ha mostrado su implicación con la música de banda en la presentación del 49 Certamen de Bandas, que se celebrará el 2 y 3 de mayo en el Palau de la Música con "todas las categorías al completo y bandas en reserva, que supone un gran preámbulo para la siguiente edición, en la que cumpliremos medio siglo de certamen".

Según ha informado la corporación provincial en un comunicado, en este 49 certamen provincial, Bocairent, Carcaixent y Benaguasil competirán en sección Primera; Quartell, Benimàmet y Ontinyent en Segunda; Ador, Moncada y Vilamarxant en Tercera; y Villargordo del Cabriel, San Isidro y Benimaclet en Cuarta.

El diputado de Bandas de música, Ricardo Gabaldón ha sido el anfitrión de la puesta en escena del Certamen, el primero en tomar la palabra tras los acordes de 'La vida es bella' y 'Cinema Paradiso' interpretados por el cuarteto Elle Sax. "Qué mejor manera de presentar la música que disfrutando de ella". "En vísperas de un 50 aniversario que será muy exclusivo y al que llegamos con una respuesta masiva de las sociedades musicales".

Acompañado por el diputado de Cultura, Paco Teruel, el responsable de Bandas ha puesto en valor "el sacrificio que hay detrás de cada actuación, con un sinfín de ensayos y mucho trabajo que desde la Diputación queremos recompensar ofreciéndoles este escaparate para la música de banda". En su opinión, el certamen provincial "es el reflejo de la vitalidad de nuestras sociedades musicales y el potencial bandístico que debemos trasladar a todo el mundo".

El Palau de la Música es el lugar elegido para proyectar este fenómeno valenciano. Su director, Vicent Llimerá, ha participado en el acto organizado por la Diputación en el patio del Palau dels Scala, donde ha aprovechado para dar la bienvenida a los concursantes a la "catedral de la música". Para él, la iniciativa sirve para "motivar a las bandas en ese trabajo que realizan a diario con la máxima intensidad" y ha deseado a las bandas participantes "una sana competición".

JURADO Y CATEGORÍAS

El jurado estará presidido por Mercedes Padilla, directora de orquesta y compositora, y lo formarán el musicólogo y director de orquesta Francisco Zacarés; el director y compositor italiano Maurizio Colasanti; Cristóbal Soler, uno de los directores de orquesta más importantes de su generación; y Salvador Vázquez, el actual director titular y artístico de la Orquesta de Córdoba.

El certamen tendrá lugar el sábado 2 y el domingo 3 de mayo en el Palau de la Música con acceso gratuito hasta completar aforo. Para acceder a los conciertos de la sección Primera, es necesario recoger la entrada el mismo día a partir de las 16.00 horas en taquilla o a través de la página web del Palau de la Música de València. El evento será retransmitido en 'streaming' por el canal Youtube de la Diputación.

La primera jornada arrancará a las 10.30 horas del sábado con la sección Cuarta, para agrupaciones de hasta 40 músicos. En ella participarán la Unión Musical San Roque, de Villargordo del Cabriel; la Agrupació Musical Sant Isidre de Valencia; y la Associació 'Música Jove' de Benimaclet, también de Valencia. Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, entrará en escena la sección Primera, para bandas de más de 70 y hasta 90 músicos. La competición la abrirá la Associació Unió Musical Bocairent, seguida de la Lira i Casino Carcaixentí Societat Musical i Recreativa, y la Unió Musical de Benaguasil.

Para la matinal del domingo, a las 10.00 horas, queda la sección Tercera, para bandas de más de 40 músicos y hasta 50. Concursará en primer lugar la Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador, seguida de la Unió Musical de Moncada y la Unió Artística Musical de Vilamarxant. Y por último, por la tarde, sobre las 17.00 horas, tendrá lugar el concurso en sección Segunda, con asociaciones musicales de más de 50 músicos y hasta 70 integrantes. La Societat Unió Musical de Quartell será la primera en intervenir. A continuación, lo harán la Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola Musical de Benimàmet y la Associació Cultural 'Tot per la Música' d'Ontinyent.

PIEZAS OBLIGADAS Y PREMIOS

En cuanto a los premios, la banda con la máxima puntuación en Primera puede recibir 5.500 euros, la de Segunda 4.500, la de Tercera 3.500 y la de Cuarta 2.500 euros, a los que habrá que sumar mil euros si se consigue mención de honor. A su vez, las agrupaciones inscritas recibirán una ayuda a la participación que será de 7.000 euros en la Sección Primera, y de 6.000, 5.000 y 4.000 euros respectivamente para el resto de secciones, con independencia de la decisión final del jurado integrado por profesionales de la música.

Las piezas de obligada interpretación por parte de las bandas participantes serán 'Reminiscencias', de Josep Vicent Egea, en sección Primera; 'Fantasía muladiana', de José María Ferrero, en Segunda; 'Terra de somnis', de Rafael Doménech, en Tercera; y 'Xerebulta', de Gaspar Genovés, en sección Cuarta. A estas composiciones se sumarán las piezas elegidas por cada una de las agrupaciones que participan en el certamen.

Al término de cada sección hay programada una actuación musical, que se repartirán Camerata la Stravaganza y el cuarteto Elle Sax, que ha dejado muestra de su destreza con la interpretación de bandas sonoras cinematográficas durante la presentación del Certamen. Los acordes de 'Skyfall', 'Un americano en París' y 'La Pantera Rosa' han puesto el punto y final a un acto convocado en "clave musical".