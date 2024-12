El 72.853 riega de millones Chella: "Sabía que teníamos que dar algo este año"

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 72.853, agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 60.000 euros a la serie, se ha quedado en Valencia, Jaén y Vizcaya. Entre las localidades valencianas más afortunadas destaca Chella, donde la administración de los Hermanos García Candau, 21, ha vendido 118 series, es decir, unos 7 millones de euros.

"Sabía que teníamos que dar algo este año", ha expresado a Europa Press una de las trabajadoras de la administración, María, muy emocionada.

"Este pueblo es pequeño, el número lo juega mucha gente", ha recalcado esta empleada, que ha resaltado que ha llamado a su compañera de trabajo "entre gritos". "No nos lo creemos, estoy abriendo y recibiendo llamadas de todo el mundo", ha expresado.

"Estaba tomándome el café cuando lo he visto, no me lo podía creer", ha remarcado emocionada, al tiempo que ha subrayado que "nunca había tenido esa sensación". "Estamos celebrando, llorando de alegría", ha expresado.