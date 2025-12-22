El 78477, cuarto premio, se asoma a València, Alaquàs y Mislata

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real.
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: lunes, 22 diciembre 2025 10:55
   VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El número 78.477 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie. El número --cantado a las 09.53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla-- está muy repartido, ya que ha 'regado' nueve provincias, y ha 'tocado' con la fortuna a València, Alaquàs y Mislata.

   En concreto, cada una de estas administraciones valencianas han repartido una serie, dotada con 200.000 euros. Se trata de la de Padre Vicent, 1, en València; Blasco Ibáñez, 59, en Alaquàs; y Poeta Miguel Hernández, 9, en Mislata.

   Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

   Este premio ha recaído en administraciones de un total de nueve provincias: Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Vizcaya, Gerona, Segovia, Toledo y Valencia.

   Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

