El 83,9% de los valencianos prevé despedir 2019 cenando en domicilios particulares, según la UCE

Publicado 27/12/2019 17:59:34 CET

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 83,9 por ciento de los valencianos prevé despedir 2019 cenando en domicilios particulares, la mayoría con la familia y el 45,6% con amigos, según una encuesta de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana sobre los hábitos y presupuesto de los valencianos para celebrar el fin de año.

En cuanto al presupuesto para la celebración, un 52,7% gastarán como máximo 50 euros; un 23,6% entre 50 y 75; un 6,8% entre 75 y 100 y un 4,7% más de 100€. El resto o no tiene previsto gastarse nada o aún no lo sabe. La partida que mayoritariamente se lleva el presupuesto es la cena, según el un 80,8% de los encuestados.

Otras partidas a las que también destinan dinero pero en menor medida son entrada para cotillón, discoteca o pub, ropa y complementos para ese día, entrada a festivales, estancias en hotel o casa rural. Un 89,9% de los entrevistados celebra la Nochevieja frente al 4,1% que no y 6% que aún no lo sabe o no contesta.

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana aconseja que la fiesta donde se vaya a despedir el año cuente con los permisos oportunos; que se cumpla lo ofertado en la publicidad; guardar la entrada y la publicidad, que tiene valor contractual; tener en cuenta la seguridad del local, tanto en lo que respecta a las instalaciones como salidas de emergencia o extintores; que el establecimiento tenga el correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil, listado de precios y hojas de reclamaciones.