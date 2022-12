El 87.092 reparte 1,2 millones entre la Policía Local de Burjassot: "Siempre compran una terminación en 092"

"No somos doña Manolita pero también hemos repartido", bromea la administradora de 'La Burjasort'

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La administración 'La Burjasort' del municipio valenciano de Burjassot (Valencia) ha repartido 1,2 millones de euros del número 87.092, uno de los quintos premios del Sorteo de la Lotería de Navidad, en cerca de 20 series, entre los agentes de la Policía Local de la localidad, que siempre compran un número en esa terminación, que es el teléfono de este cuerpo de seguridad.

"Siempre vienen y compran un número terminado en 092 y este año por fin ha tocado", ha relatado a Europa Press la responsable de esta administración, Iana, quien se ha mostrado "muy contenta" tras esta mañana "intensa".

Concretamente, ha precisado se han vendido un total de 19,9 series, lo que se ha traducido en aproximadamente 1,2 millones de euros. Los boletos, según ha explicado, habían sido adquiridos por agentes de la Policía Local de la localidad, quienes "vienen cada año y compran".

Y ha manifestado su satisfacción por que "por fin" este año haya repartido parte del quinto premio, situación que repite por segundo año consecutivo. "La gente se ha animado a venir", ha celebrado, al tiempo que ha bromeado: "No somos doña Manolita, pero también hemos repartido premio".

"Me alegro mucho porque son muchos vecinos de aquí, son agentes a los que vemos cada día", ha expresado. "Además de ellos, también vienen más personas, trabajadores y trabajadoras de supermercado que piden uno de cada --un décimo acabado en 091 y otro en 092, terminaciones de los teléfonos de la Policía Nacional y la Local, respectivamente--, no vaya a ser que toque uno y otro no", ha señalado.

El número 87.092, agraciado con el último de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, ha dejado 1.194.000 euros en la localidad valenciana de Burjassot, donde se han vendido 19 series.

Asimismo, han vendido un décimo de este número las localidades de Alfara del Patriarca, Benifaió, Benifairo de Valldigna y Pilar de la Horadada. Mislata ha vendido dos décimos. En total, este número ha repartido 1.230.000 euros por la Comunitat. El número ha sido cantado a las 12.45 horas en el décimo alambre de la séptima tabla.