Unos 94.000 aficionados celebran el regreso de MotoGP al Circuit Ricardo Tormo

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana ha llegado a su fin con una cifra total de 205.319 espectadores durante todo el fin de semana, según ha informado la organización en un comunicado.

Como es tradición, el Circuit Ricardo Tormo ha celebrado el fin de fiesta del Mundial de MotoGP. En total, 93.972 aficionados han llenado las gradas del Circuit en la jornada del domingo, una cifra muy cercana a los 86.010 de este sábado con la carrera Sprint y las clasificaciones. La cifra global se completa con los 25.337 de las jornadas previas

Marco Bezzecchi (Aprilia) ha sido el gran triunfador de la jornada con su victoria tras salir desde la pole. El piloto italiano, a pesar de no haber subido al podio de la carrera Sprint del sábado, ha conseguido imponerse con un ritmo al que sólo ha podido acercarse Raúl Fernández (Aprilia), que ha cruzado la línea de meta en segunda posición, a tan sólo 0.686 segundos de Bezzecchi después de 27 vueltas.

Estos dos pilotos también han sido protagonistas en las tablas de tiempos: la pole de Marco Bezzecchi (1:28.809) fue el récord absoluto del Circuit en MotoGP, mientras que Raúl Fernández ha marcado la vuelta más rápida en carrera de la historia de esta categoría en el trazado valenciano (1:29.976).

En tercera posición ha terminado Fabio Di Giannantonio (Ducati), un piloto que ha ido de menos a más y se ha mostrado muy consistente a final de carrera tras una buena gestión del neumático trasero. El piloto italiano ha conseguido hacer el adelantamiento que le ha dado el podio a dos vueltas del final a Pedro Acosta (KTM), que ha terminado cuarto.

Fermín Aldeguer (Ducati), Alex Márquez (Ducati), Luca Marini (Honda), Brad Binder (KTM), Jack Miller (Yamaha) y Enea Bastianini (KTM) han completado las diez primeras posiciones en MotoGP

Marco Bezzecchi, que ha conseguido su segunda victoria consecutiva, se ha mostrado "muy satisfecho" con su rendimiento en este final de temporada: "Me he divertido mucho, sobre todo al final porque Raúl iba súper rápido, se acercaba cada vez más vuelta a vuelta. Ha sido duro, pero estoy muy contento con el trabajo que ha hecho el equipo, no podía haber esperado una mejor manera de finalizar esta temporada. Vamos a celebrarlo, pero el martes ya comenzamos el 2026", ha dicho.

Por su parte, Raúl Fernández, ha destacado lo cerca que ha estado del primer puesto: "A cinco vueltas del final vi que Marco cometió dos errores, le recorté tres décimas y pensé que era posible* pero estoy aquí y hace siete días estaba con una lesión en el hombro. Lo he intentado hasta el final, pero finalizar con un podio en Valencia es fantástico".

Asimismo, Fabio Di Giannantonio ha mostrado su orgullo tras la carrera: "A partir de mitad de la carrera recuperé el ritmo, guardé más el neumático y pude ir cada vez más rápido. La pelea por el tercer puesto ha sido increíble con Alex Márquez y luego con Pedro Acosta. Quería este podio para finalizar la temporada con buen sabor de boca y brindarle al equipo un gran logro".

Junto a todo esto, el Circuit también ha ofrecido al público durante la mañana el Hero Walk de MotoGP, en el que los pilotos se han acercado a los aficionados para firmar autógrafos y hacerse fotos con ellos antes del comienzo de la acción en pista. Además, esta tarde se celebra la gala de entrega de premios de MotoGP en el Circuit, un acto que finalizará con la actuación de Daddy Yankee para cerrar el último fin de semana de MotoGP de la temporada.

Además de cerrar el 2025 de MotoGP, el Circuit Ricardo Tormo abre la temporada 2026 con los test oficiales que se celebrarán el martes, día 18 de noviembre. Todavía quedan entradas a la venta para el público con un precio de cinco euros a través de la web del Circuit.