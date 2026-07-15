Aagesen alerta del calor "histórico" para pedir el pacto de estado por el clima: "El negacionismo pone en riesgo vidas"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una visita institucional a la sede de la Aemet, a 15 de julio de 2026, en Valencia (Comunitat Valenciana, España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha advertido que España está registrando las temperaturas más cálidas de sus series históricas en los últimos años, con consecuencias como el agravamiento de los incendios, y ha subrayado la necesidad de cerrar el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática propuesto por el Gobierno.

"El negacionismo y retardismo ponen en riesgo vidad humanas, nuestro patrimonio natural y nuestro futuro", ha señalado en una rueda de prensa tras visitar la sede de la Aemet en València, en la que ha estado acompañada del delegado territorial de la Aemet, Jorge Tamayo; de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, y la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín.

Aagesen ha iniciado su intervención trasladando "todo su cariño y condolencias" a los familiares de los fallecidos en incendios forestales, recordando la alerta roja que afecta este jueves al litoral de Valencia y explicando que este miércoles es "el día de la Unión Europea de las víctimas de las crisis climáticas", que debe servir como una "llamada a la acción" al conjunto de la sociedad para promover medidas de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.

La ministra ha destacado que junio de 2026 ha sido el segundo más cálido registrado en la serie histórica, solo superado por junio de 2025. Del mismo modo, ha expuesto que la primera quincena de junio va a ser la más cálida desde que hay registros y que la primera mitad del verano de 2926 ha sido "la más cálida de la historia".

Igualmente, ha advertido sobre la subida de la temperatura del mar Mediterráneo con una "fuerte ola de calor marina" y "anomalías de temperaturas de alrededor de 3 grados".

También ha incidido en que las olas de calor y la baja humedad están agravando los incendios forestales, que el año pasado arrasaron más de 350.000 hectáreas y en lo que llevamos de año ya han calcinado más de 50.000 hectáreas.

La ministra ha indicado que, ante esta "situación preocupante", hay que "actuar y anticiparnos". Por ello, ha señalado que el Gobierno central el año pasado puso encima de la mesa un pacto de estado frente a la emergencia climática, al que se presentaron casi 4.000 alegaciones, y que como resultado cuenta con 15 ejes. Así, Aagesen ha llamado a todas las fuerzas políticas y administraciones a "trabajar de la mano".