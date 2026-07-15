Aagesen eleva a casi 600 millones de euros el plan de mejora de resiliencia frente a inundaciones para la zona dana

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (c), durante una visita institucional a la sede de la Aemet, a 15 de julio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha destacado que el plan de mejora de resiliencia frente a inundaciones en la zona afectada por la dana "ha mejorado y ha crecido presupuestariamente" al pasar de una dotación de 530 millones de euros prevista inicialmente a los "prácticamente" 600 millones de euros que finalmente se prevén destinar.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa tras visitar la sede de la Aemet en València, en la que ha estado acompañada del delegado territorial de la Aemet, Jorge Tamayo; de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, y la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín.

Aagesen ha señalado que, tras someterse el plan a información pública, el Gobierno ha estudiado y respondido a "todas" las 109 alegaciones recibidas.

La ministra ha señalado que el plan ha pasado de los 530 millones de euros a los "prácticamente" 600 millones de euros, tras más de 150 reuniones para su diseño con la Generalitat, ayuntamientos y otros actores. Se trata, ha remarcado, de un plan "construido con el territorio" y que lleva detrás "mucho trabajo técnico.

La titular de Transición Ecológica ha recordado que este plan consta de actuaciones ya previstas pero adaptadas a la nueva realidad y otras actuaciones "completamente novedosas". En el caso de estas últimas, "ya están los proyectos en elaboración técnica", que incluyen la protección de las cuendas del Poyo, Magro, bajo Júcar, Pozalet, Saleta y Picassent. "Lanzamos la licitación en noviembre, ya se han adjudicado y firmado los contratos", ha indicado.

También se ha referido a obras licitadas en proyectos "más maduros y adaptados", como las obras para el barranco de la Barxeta, licitadas ya en diciembre.

LA SALETA Y OTRAS ACTUACIONES

Aagesen ha recordado que este mismo martes el Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de obras de protección frente a inundaciones en el barranco de La Saleta, en el tramo comprendido entre Aldaia y la Vía Verde (Valencia), con un presupuesto base de licitación de 132,1 millones (IVA incluido). "Queremos que salga este mismo mes de julio", ha dicho.

Del mismo modo, ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por un importe de 60 millones de euros destinadas a los municipios afectados por la dana y asociados a áreas con riesgo potencial significativo de inundación, con el objetivo de impulsar actuaciones que aumenten su resiliencia frente a futuras inundaciones. "Publicaremos el real decreto muy próximamente" ha señalado la ministra.

Respecto al calendario en el que se ejecutarán los proyectos y cuáles son los prioritarios, la ministra ha señalado que para el Gobierno ha sido "muy importante" la licitación de las obras de La Saleta. Ha puntualizado que "todos los proyectos en este plan son importantes" y que "aquellas obras que están más maduras son las primeras que se van a ejecutar".

A su vez, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha indicado que las actuaciones para mejorar las capacidades de desagüe se deben realizar "de abajo a arriba", y ha apuntado que "el proyecto prioritario es la vía verde que ha de desviar caudales desde el Poyo hasta Paiporta".

OBRAS DE EMERGENCIA TERMINADAS

Asimismo, la ministra ha destacado también que la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Dirección General del Agua han terminado las 17 obras de emergencias declaras en la demarcación del Júcar tras la dana bajo la máxima de "no volver al mismo punto de partida sino construir estando mejor preparados".

Durante una rueda de prensa tras visitar la sede de la Agencia Estatal de Meteorología en València, Aagesen ha subrayado que durante el último año y medio se ha "trabajado sin descanso", con 220 millones de euros movilizados en 600 actuaciones. "No solo hablamos de recuperar los destruido, sino de hacerlo mejor, más resiliente", ha insistido.

Aagesen ha detallado que en la cuenca del Poyo se ha trabajado para "tener un barranco más ancho" y se ha triplicado la capacidad de desagüe del barranco a su paso por el casco urbano de Chiva, mientras que el tramo final del cauce se ha reconstruido por completo.

También ha destacado que se ha duplicado la capacidad de encaucamiento del río Magro desde Utiel y se ha reforzado la operatividad de la presa de Forata.

La ministra ha resaltado que en la cuenca del Magro también se han ejecutado trabajos de recuperación en 75 kilómetros de cauce atravesando diez municipios en total. "El río ha vuelto a su morfología" y se han recuperado cuatro pasarelas que devuelven el acceso al parque fluvial, ha indicado.

Igualmente, ha indicado que se han recuperado "infraestructuras esenciales para la vida diaria" en el canal Júcar-Turia que abastece de agua potable al área metropolitana y se ha mejorado el SAIH con "las tecnologías más avanzadas disponibles".

"Nuestra máxima, como decía anteriormente, siempre ha sido no volver al mismo punto de partida, sino construir pensando en estar mejor preparados. Queda trabajo por hacer, seguimos tramitando numerosos proyectos como presentamos, desde la Confederación, desde la Dirección General del Agua y todas estas obras que apuestan también por mejora de la resiliencia", ha añadido.

NORMATIVA Y CAPACIDAD DE AYUNTAMIENTOS

Por otro lado, preguntada por las dificultades de ayuntamientos de afrontar con sus capacidades los proyectos de recuperación y si se puede aplicar alguna iniciativa legal para facilitar su gestión, Aagesen ha señalado que el Ejecutivo se ha enfrentado a muchas catástrofes y ha "mejorado mucho con el tiempo" en este aspecto, aunque "siempre está abierto a mejorar los procedimientos".

La ministra ha destacado que "en cada una de las actuaciones" se han incluido medidas para apoyar a los ayuntamientos, como por ejemplo en el caso de los 60 millones de La Saleta, de los que el 20 % puede destinarse a agilizar la gestión mejorando los medios humanos y técnicos.