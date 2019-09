Ábalos anuncia que este mismo lunes llamarán a Unidas Podemos para una nueva reunión

451714.1.644.368.20190909150030

Ve llamativo que la oferta que "antes era humillante ahora sea determinante"

VALENCIA, 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha anunciado que este mismo lunes llamarán a Unidas Podemos para emplazarles a una nueva reunión de cara a las negociaciones para la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente el Gobierno.

Ábalos, que ha realizado estas declaraciones en Valencia, donde mantendrá un almuerzo de trabajo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ve llamativo que lo que antes era una oferta "humillante" para la formación morada ahora pueda ser "determinante" para alcanzar un acuerdo.

Se ha referido así a la interpelación de la portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, quien ha señalado que, si los socialistas tienen a bien retomar las conversaciones "en el mismo punto" en el que las dejaron en julio, "es cuestión de horas" que lleguen a un acuerdo.

Ábalos ha asegurado que desde la oferta que plantearon los socialistas el pasado mes de julio y que Unidas Podemos consideró "humillante", los socialistas han sido "mejorando su oferta sin obtener nunca una oferta clara". Esto es "importante", ha dicho, porque "las formas, los tiempos y las actitudes nos advierten de cuales pueden ser los comportamientos en futuros escenarios".

Según el secretario de Organización del PSOE, "es muy serio someter al presidente en funciones y a un candidato a ese desgaste; si efectivamente la oferta era seria tenía que haberse acogido con la misma seriedad y no exponer a un candidato a ese desgaste y tener a España entera pendiente de que se aclare esta situación" y "este bucle en el que estamos". "No es muy coherente".

Ábalos ha subrayado que "España se enfrenta ahora a varios retos" y "la ciudadanía está emitiendo señales de que hay que ocuparse de ello". "Está en juego la estabilidad de España", ha advertido.

Aunque haya una mayoría progresista, "la acción de gobierno debe dirigirse al conjunto de españoles y españolas, algo lógico cuando uno ve la pluralidad del parlamento" y que obliga a alcanzar "acuerdos con la mayor representación posible en aras a conseguir estabilidad", ha defendido.

Pero "eso solo se consigue con un gobierno cohesionado, solidario entre sí, que rema en la misma dirección y que no plantea disputas frente a cualquier eventualidad que pueda surgir", ha remarcado.

"DEJEN QUE LA LEGISLATURA CAMINE"

Ábalos ha apelado de este modo a la "sensatez" y al "realismo" para reivindicar que "el único gobierno posible es un gobierno liderado por el Partido Socialista" y ha pedido que "se reconozca y se respete el resultado electoral y se permita al PSOE montar un gobierno y luego la legislatura empiece y todo le mundo va a poder participar y asumir el papel que le corresponde". "Dejen que la legislatura camine", ha insistido.

Además, el ministro en funciones cree que otras elecciones reflejarían "la incapacidad de la representación política el veredicto de la ciudadanía" y además "no modificarían el escenario actual", ha apuntado.

En este contexto, ha advertido que el 23 de septiembre, "el tiempo se nos acaba a todos" y si no hay investidura, automáticamente se va a elecciones. "Los partidos políticos se enfrentan a una decisión que concierne y afecta a cada uno", ha dicho, para dejar claro que el PSOE "no quiere elecciones" y que lo que le interesa es que "la legislatura comience a andar y que el Gobierno pueda trabajar".

LA VÍA INTERMEDIA Y "OTRAS TANTAS HIPÓTESIS"

En cuanto a la propuesta de algunos presidentes socialistas de una 'vía intermedia' que pasaría por un acuerdo con la formación de Pablo Iglesias que dejara la puerta abierta en el futuro a la incorporación de los de Podemos, Ábalos cree que "son reacciones ante el hecho de que los plazos se nos van acabando a todos y ante esa inquietud, entiendo que se puedan plantear hipótesis que tratan de acabar ya con la incertidumbre". Esa puede ser una hipótesis y pueden ser otras tantas", ha dicho.

En cualquier caso, Ábalos ha reconocido que pese al "déficit de confianza" que existe entre ambos partidos -en el que según ha dicho Unidas Podemos estableció la premisa al plantear un gobierno de coalición "porque no se fía"-, "no se ha trabajado mucho por superar la desconfianza".

A su juicio, "la desconfianza solo se supera con voluntad de confiar y operando conjuntamente". Para ello, el PSOE ha lanzado una oferta programática y "cooperando para sacarla adelante es la mejor forma de generar confianza", ha defendido.

"NOS HEMOS MOVIDO"

Desde el PSOE, "el mayor compromiso que podemos hacer es de acción de gobierno y frente a la desconfianza hemos planteado alternativas para la fiscalización y seguimiento de ese acuerdo", ha dicho. Además, "hemos hecho una oferta de integración a distintos niveles", ha remarcado, al tiempo que se ha mostrado abierto a la incorporación de independientes.

Es más, ha agregado, el Partido Socialista ha lanzado "la quinta o sexta oferta" ya para alcanzar un acuerdo. "Algo nos hemos movido. ¿El resto se ha movido? Los que dijeron no siguen con el no aún a costa de que se produzca una situación que dicen no querer".

"PERDER ELECCIONES NO TE DESRESPONSABILIZA"

Además, ha lamentado que haya partidos que dicen no querer un Gobierno que dependa de los independentistas pero que explicitan "su tacticismo e interés partidario para que se autocumpla la profecía y tener una excusa para arremeter contra el Gobierno" y ha echado en cara a Ciudadanos que "su proyecto" sea "echar a Sánchez". "Lo que evidencia es que no hay ningún proyecto para España", ha aseverado.

Ábalos ha querido dejar claro a los partidos en la oposición que "tienen una responsabilidad". Desde su punto de vista, en estos momentos están "observando" pero "no pueden estar observando, son actores". "Perder elecciones no te desresponsabiliza, no pierdes nunca la responsabilidad frente al estado y a tu país y por tanto tienen que actuar con responsabilidad, más allá de estar anunciando el fin del mundo a cada rato", ha remarcado.

En definitiva, "todos tenemos una cuota responsabilidad y lo que no me parece bien es trasladar esta incapacidad a los ciudadanos. Pero nosotros nos hemos movido y el resto, unos con el gobierno de coalición y otros sea lo que sea y pase lo que pase van a decir que no", ha concluido.