Ábalos observa "mucha desesperación en la derecha" y acusa a Casado de lanzar "mensajes muy confusos" sobre el 8M

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que observa "mucha desesperación en la derecha" y ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de lanzar "mensajes muy confusos".

Ábalos ha contestado así a las declaraciones de Casado, después de que el presidente de los 'populares' haya participado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que por un lado ha acusado al Gobierno de hacer "guerra sucia" al PP desde Moncloa y por otro, ha llamado a no "colectivizar" a las mujeres y ha citado a Pío Baroja para señalar que "es más fácil llevar al rebaño que a la oveja sola".

En cuanto a las acusaciones de "guerra sucia" vertidas por Casado a raíz de una información de El Mundo que apunta que el equipo de Pedro Sánchez pide a los departamentos del Gobierno "argumentos para atacar" a la oposición, Ábalos considera que "es propio de la desesperación" y que "un Gobierno tiene derecho a defenderse y toda la obligación de estar coordinado".

Para el titular de Fomento, las comunicaciones de Presidencia con los departamentos ministeriales son lo "habitual" para "la coordinación de la acción del Gobierno y la defensa de la misma. Y no solamente porque pueda ser criticada sino que también debe ser difundida".

Se ha mostrado así sorprendido de que estas comunicaciones sean noticia: "no sé qué es lo extraño exactamente", ha dicho. A su juicio, es síntoma de "desesperación" en la derecha. "Si eso es noticia estamos en un país bastante feliz que no ocurre nada importante", ha ironizado.

El ministro, que se ha pronunciado en estos términos durante una vista a las obras en el Acceso Sur al Puerto de Gandia, ha censurado también el discurso del presidente del PP, Pablo Casado, en la semana que concluirá con la celebración el viernes del Día Internacional de la Mujer.

Después de que Casado haya señalado que "está muy bien que nos declaremos todos feministas pero sin colectivizar y sin mentir ni hacer demagogia", José Luis Ábalos cree que el líder 'popular' trata de ofrecer "alguna idea que no sea realmente lo que piensa porque sabe que es bastante incorrecto lo que piensa y entonces trata de lanzarnos mensajes muy confusos".

En todo caso, el también secretario de Organización del PSOE ha apuntado que "no es el único porque también he oído un concepto nuevo de feminismo liberal", ha dicho en alusión a Ciudadanos.

Para Ábalos esto "recuerda mucho a lo de democracia orgánica". "El problema es que no había democracia y cuando le ponemos feminismo liberal lo que estamos diciendo es que no hay feminismo. No lo quieren entender, no lo quieren asumir, ese es el problema", ha sentenciado.

A su entender, "el señor Casado cada vez que intenta predicar nos crea una gran confusión en este país pero yo creo que si hablara claro nos encontraríamos con un conservador muy poco proporcional a la edad que tiene", ha concluido.