Ábalos pide que la retirada de la mascarilla en exteriores se haga con la "cautela y precaución necesaria"

ALICANTE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido este viernes que el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios públicos --el próximo 26 de junio, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- se haga con la "cautela y precaución necesaria", al mismo tiempo que apelado a que haya "más coordinación y coherencia" a nivel nacional para adoptar las medidas sanitarias.

Ha señalado, en declaraciones a los medios en Alicante, que, ante un modelo "descentralizado y complejo" como el de España, es necesario tener "un mínimo de acuerdos comunes más allá de las especificidades que puede haber en cada comunidad autónoma".

"Me plantean una cosa que no corresponde a mi ámbito de gestión, así que solamente puedo hablar de buena voluntad. Eso sí, tenemos que ir acompañando las medidas de protección a la situación sanitaria, porque en el sentimiento de todos está que en los espacios abiertos nos podamos librar cuanto antes de esto", ha indicado el Ministro, quien ha añadido que se trata de "un síntoma más psicológico que de superación".

MODELO "COMÚN" Y "CONSENSUADO"

No obstante, ha pedido un modelo "común" y "consensuado" entre las comunidades autónomas porque aunque se trate un modelo "descentralizado y complejo, no deja de ser España y no tenemos fronteras".

"Creo que tenemos que ir en este sentido y en especial al tiempo que vamos; ahora mismo plantearse que una comunidad no afecta a otra con la movilidad prevista con el verano y el turismo, pues efectivamente creo que hace falta que haya más coordinación y coherencia a nivel nacional", ha sostenido.

Igualmente, Ábalos ha ejemplificado la circunstancia con la situación de Alicante, puesto que "muchos de los que van a venir no son de aquí". "Evidentemente se tiene que hacer con la cautela y la precaución necesaria y se está intentando que estas cuestiones se tomen con un acuerdo común, porque es necesario", ha agregado.