La Abogacía de la Generalitat recurrirá el decreto del Gobierno de regularización "masiva" de migrantes

Varias personas hacen cola en las oficinas del padrón del Ayuntamiento de Valencia- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha acordado este viernes autorizar a la Abogacía de la Generalitat a presentar un recurso contra el real decreto del Gobierno que ha puesto en marcha el proceso de regularización "masiva" de migrantes en España.

Mediante esta autorización se permite a la Abogacía interponer "todas las medidas legales que estime", así como a solicitar medidas cautelares para suspender la aplicación del proceso de regularización.

Así lo ha explicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en su comparecencia tras el pleno del gobierno valenciano respecto al real decreto que entró en vigor el pasado 16 de abril, con plazo abierto hasta finales de junio para la presentación de solicitudes por parte de los migrantes.

Barrachina ha denunciado que este proceso afecta a la organización, a la financiación y a la prestación de los servicios autonómicos; "especialmente los servicios sociales y también la sanidad y la educación, y lógicamente la presión sobre las viviendas".

"El Consell considera que la política migratoria debe ejercerse de forma ordenada, legal y de conformidad con la capacidad de acogida, sin menoscabar a las personas residentes en la Comunitat Valenciana", ha argumentado.

Además, se ha quejado de que el coste de la regularización para las administraciones autonómicas y los ayuntamientos es "desconocido", así como que el Gobierno no ha establecido "compensaciones económicas" para estas instituciones: "Ni siquiera tenemos conocimiento de una memoria económica".