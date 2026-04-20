La abolición de la prostitución centra el IX Feminari de la Diputació de València: "No es sexo, es violencia sexual"

Presentación del IX Feminari de la Diputació de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València celebrará del 7 al 8 de mayo la novena edición de su Feminari, que lleva por título 'Prostitució. L'abolicionisme com a resposta' (Prostitución. El abolicionismo como respuesta), y que se presenta como "dos jornadas de conocimiento, aprendizaje, debate y reflexión crítica sobre esta estructura de desigualdad y de violencia extrema contra las mujeres, donde proxenetas y puteros actúan impunemente en esta industria de la explotación sexual de las mujeres".

Así lo ha explicado la vicepresidenta primera de la Diputació y responsable de Igualdad, Natàlia Enguix, durante la presentación de las jornadas junto al presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó.

Enguix, durante su intervención, ha afirmado que la prostitución "no es sexo, es violencia sexual". "Hablar de la prostitución no es hablar de elección individual, ni de una cuestión de moral privada ni de libre voluntad ni de trabajo. Es hablar de desigualdades estructurales, de violencia sexual contra las mujeres, de mercantilización de los cuerpos femeninos y de un negocio muy lucrativo para proxenetas".

Bajo esta perspectiva, el IX Feminari tendrá lugar en el Complex Cultural Petxina de València y reunirá ponencias y mesas de debate sobre cuestiones como el abordaje integral del sistema prostitucional, la prostitución y la pornografía en la era digital y modelos normativos aplicados en otros países como Suecia.

La vicepresidenta ha destacado que un estudio dirigido por el catedrático de Sociología de la Universitat de València Antonio Ariño en 2021 estimaba que entre 10.000 y 13.000 mujeres en la Comunitat Valenciana se encontraban en contextos de prostitución. Así, concentra el once por ciento de los anuncios de prostitución en España y se configura como "el corredor mediterráneo de la prostitución".

Además, ha señalado que, según datos del Ministerio de Igualdad, calcula que en España unas 114.000 mujeres están en situación de prostitución y más del 80% presentan indicadores de riesgo de trata con fines de explotación sexual.

La vicepresidenta de la Diputació ha defendido que "el feminismo es abolicionista" y que la prostitución se basa en "desigualdades económicas extremas, feminización de la pobreza y racismo estructural", por lo que "el mito de la libre elección queda desmentido por datos" en tanto que "la mayoría de las mujeres prostituidas son inmigrantes, muchas en situación administrativa, en precariedad y sin alternativas reales".

LEY INTEGRAL ABOLICIONISTA

En esta línea, Natàlia Enguix ha subrayado que "no puede haber abolición sin derechos" y ha criticado que la propuesta de ley presentada el año pasado por el Gobierno central el pasado año esté "centrada exclusivamente en la reforma del código penal sin desplegar una ley integral con recursos suficientes de acceso a la vivienda e inserción laboral".

Por ello, ha pedido que en su revisión se mejore el texto para abarcar "todas las necesidades de las mujeres en situación de prostitución" y que "también proteja y ayude a insertar a las mujeres prostituidas".

Por su parte, el presidente de la Diputació ha afirmado que "hay debates que no se pueden cerrar con la comodidad de los consensos ni la neutralidad del silencio". "Queremos ser claros, porque las instituciones están para tomar decisiones: decimos no a la prostitución. No es una frase retórica, es una posición política firme. Es la convicción de que no puede considerarse normal lo que representa la crueldad, la desigualdad, la vulnerabilidad o la explotación", ha manifestado Mompó.

Asimismo, ha expuesto que el modelo que defiende la Diputació es el de la persecución de las redes de explotación y tráfico, la protección integral de las mujeres con "recursos reales" y "alternativas de vida" y la convicción de que "una sociedad que aspira a ser plenamente igualitaria no puede asumir la prostitución como un elemento más de su estructura".

PROGRAMA

La inauguración institucional tendrá lugar el jueves 7 de mayo a las 16.00 horas y correrá a cargo del presidente de la Diputació, Vicent Mompó, y la vicepresidenta primera y diputada de Igualdad, Natàlia Enguix. La jornada seguirá con la ponencia inaugural 'Prostitució i abolicionisme en el segle XXI' ('Prostitución y abolicionismo en el siglo XXI'), impartida por la socióloga y profesora de la Universidad de A Coruña, Rosa Cobo Bedia.

La sesión vespertina del jueves incluirá la proyección del cortometraje 'Abril', seguida de un coloquio con su directora, la Mabel Lozano, bajo el título 'No es mou i no parla' ('No se mueve y no habla').

El día se cerrará con la mesa de debate 'Abordatge integral del sistema prostitucional' ('Abordaje integral del sistema prostitucional'), en la que intervendrán las la profesora de Filofía Moral de la UNED Ana de Miguel; la profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna y directora del grupo de investigación Viosex, Esther Torradoy y la formadora, divulgadora y superviviente Carolina L., bajo la moderación de la periodista Nuria Coronado.

La programación se reanudará el viernes 8 de mayo a las 10.00 horas con una mesa dedicada a la 'Pornografia i prostitució en l'era digital' ('Pornografía y prostitución en la era digital'). En este panel participarán la investigadora y experta en estudios interdisciplinarios de género Lydia Delicado, la presidenta de la Fedració Dones Joves y maestra Laura Barrios y la politóloga Júlia Salander, moderadas por la divulgadora y fundadora de la Agencia Genyas Sindy Takanashi.

A mediodía, el debate se centrará en los marcos legales con la mesa redonda 'Abolicionisme, normativa i models de referència' ("Abolicionismo, normativa y modelos de referencia"). El panel contará con la presencia de la abogada y portavoz de la Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, Charo Carracedo; la directora de la Escuela Abolicionista Internacional, Graciela Atencio, y la escritora y periodista Kajsa Ekis Ekman. La moderación correrá a cargo de la psicóloga Laura Berja.

La clausura institucional está prevista para las 13.30 horas, de nuevo a cargo de Natàlia Enguix, y finalizará con una actuación musical para cerrar el encuentro.