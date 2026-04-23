Abril en Danza ofrece siete propuestas culturales en su primer fin de semana en Alicante, Elche y Murcia

Archivo - Representación de la obra 'NO (Pieza Corta)', de la compañía andaluza La Venidera - ABRIL EN DANZA - Archivo

ALICANTE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Abril en Danza ofrecerá un total de siete citas en su primer fin de semana en espacios de Alicante como el Instituo Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC), el Centro Cultural Las Cigarreras y el Teatre Arniches; de Elche, como el Gran Teatro, y, de Murcia, como el Teatro Circo, además de citas en la calle.

En su quince aniversario, el evento, bajo el lema 'Resistencia', albergará seis espectáculos y una proyección documental, según ha informado la organización en un comunicado.

La programación del primer fin de semana del comienza este viernes a las 12.00 horas con la proyección del documental 'Antonia Mercè. La Argentina', en el IAC Juan Gil-Albert, con entrada libre.

Asimismo, a las 18.30 horas en el Secadero del Centro Cultural Las Cigarreras tendrá lugar la primera de las tres citas del programa de calle con 'Al Carrer Alacant', que reúne a la compañía andaluza La Venidera, con la pieza 'NO (Pieza Corta)'; el grupo Jacob Gómez de Valencia, con 'Quema', y a Daniel Rodríguez, con 'A raíz de'. El cantautor alicantino Billy Mandanga actuará como maestro de ceremonias de estas sesiones, cuyo acceso es gratuito.

Además, en el Teatro Circo de Murcia, la compañía alicantina Cía. Marroch ofrece 'El Oso', a las 20.00 horas, un espectáculo que habla de la ansiedad.

El sábado será el turno del programa en la calle, en la Pérgola de San Basilio de Murcia, mientras que en el Teatre Arniches de Alicante a las 20.30 horas podrá verse 'Internacional', con piezas procedentes de Alemania, Italia, Cuba y Suiza.

En 'Internacional', las compañías Staatstheater Augsburg, TantzHarz, The Concept y St.Gallen Dance Company ofrecerán cinco piezas para hacer un recorrido por diferentes lenguajes de la danza contemporánea.

De otro lado, el domingo llegarán a Elche propuestas en la calle a las 12.00 horas en la plaza de la Glorieta. Además, a las 19.00 horas en el Gran Teatro tendrá lugar una de las citas "más emblemáticas" del festival, 'Emergentes', que reúne a una batería de "jóvenes talentos".

Así, junta a artistas de Comunitat Valenciana, Navarra, Cataluña, Murcia, Alemania y Suiza con las compañías Proyecto Good, TanzHard, Riart Company, Mauricio Pérez Fayos, Lucía Moraleda y Lucía Aznar, Miguel Jiménez y Andrea Carrión y St. Gallen Company, con la presentación de siete piezas cortas.