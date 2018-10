Un preso con trastornos psiquiátricos agrede a mordiscos y puñetazos a un trabajador de Castellón I

Actualizado 18/08/2018 14:34:18 CET

CASTELLÓN, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) denuncia que un interno agresivo y con trastornos psiquiátrico agredió el pasado martes a un trabajador de Castellón I. El funcionario fue atendido por los servicios médicos de la prisión como consecuencia de un mordisco en el antebrazo izquierdo, una contusión por un puñetazo en el pómulo derecho y una excoriación en el codo izquierdo.

Según informa el sindicato en un comunicado, los hechos se produjeron en la mediodía de este pasado martes, 14 de agosto, cuando el interno alojado en el departamento de enfermería llevó a cabo la agresión.

El incidente tuvo lugar cuando el preso, al ver al jefe de servicios, entró en la oficina para solicitar hablar con él. Durante la conversación, el interno se alteró y elevó la voz en tono amenazante.

Ante esta situación, el funcionario de servicio en el módulo le ordenó salir de la oficina y deponer su actitud, a lo que se negó en tono amenazante. Al ser agarrado del brazo por el funcionario, se soltó con violencia y le propinó una patada en el estómago.

El trabajador intentó reducirle y este le golpeó con el puño en el pómulo derecho y le mordió en el antebrazo izquierdo. Ambos cayeron al suelo, tras lo que el interno le provocó la lesión en el codo izquierdo.

Durante toda la pelea, el preso le dirigió amenazas como "te has equivocado conmigo" o "cuando salga te mato", relatan desde la organización sindical.

Acaip destaca la profesionalidad del funcionario, que consiguió reducir y aislar al interno en una celda de observación del mismo módulo de enfermería. Actualmente, el interno se encuentra ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital.

En cualquier caso, desde el sindicato lamentan que se volverá a repetir la situación cuando se le dé el alta y sea trasladado de nuevo al centro penitenciario, pues subrayan que se trata de un interno violento y agresivo con problemas psiquiátricos.

USO DE ENFERMERÍAS COMO UNIDADES DE TRASTORNOS

Al respecto, Acaip advierte del uso de las enfermerías de los centros penitenciarios como unidades de trastornos mentales, "con el riesgo que ello conlleva: Solo hay un funcionario de servicio en el departamento, lo que implica que en caso de incidentes se encuentra desprotegido".

A esta situación se suma "la carencia de médicos que sufre el centro, al haber únicamente dos de los cinco que debería haber". Ello conlleva, según el sindicato, que haya solo un médico durante el día, bien sea en turno de mañana o de tarde.

Por lo tanto, Acaip denuncia el "lamentable" protocolo antiagresiones actual, por el que "la administración solo considera que hay agresión si se produce un daño físico constatable".

Como ejemplo, desde la organización señalan que si un interno amenaza a algún trabajador con un pincho o cuchilla pero no se lo clava o le corta no se considera agresión. Es por este motivo que, según el sindicato, desde el inicio de 2018 no hay registro de más agresiones, pues solo constan incidentes sucedidos hacia funcionarios.

Ahora bien, recuerdan los "hechos graves y algunos muy graves" que tuvieron lugar en la prisión de Castellón de la Plana durante mayo y el pasado mes de julio.

INCIDENTES NO CONSIDERADOS COMO AGRESIONES

El día 14 de mayo, un interno fue reducido y conducido al módulo de aislamiento tras agredir a dos funcionarios, uno de ellos de baja tras el incidente. Quince días después, otro preso se enfrentó a los funcionarios con una cuchilla y les amenazó con cortarles el cuello. Tras unos días aislado, este interno fue cambiado de departamento pero siguió "campando a sus anchas", lamentan desde Acaip.

Ya en julio, el día 4 se produjo una agresión por parte de un interno violento e inadaptado; también reducido y trasladado al módulo de aislamiento. A finales de mes, dos presos hermanos se enfrentaron con un funcionario con los palos astillados de una escoba, después de partirlos por la mitad.

"Ninguno de los cuatro incidentes anteriores es considerado agresión", insisten desde el sindicato, por lo que entienden que "algo falla". Advierten además que "todo sucede en el mismo módulo" el I del centro penitenciario de Castellón: "Si los internos observan que todo les sale gratis, las posibilidades de que los incidentes aumenten se incrementan".