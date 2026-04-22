El accidente de un camión provoca un apagón eléctrico en Requena y Utiel

Archivo - Una torre de tensión eléctrica. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico en el que se ha visto involucrado un camión ha provocado el corte en el suministro eléctrico al haberse interrumpido una línea de 132 kV que da servicio a las poblaciones valencianas de Requena y Utiel.

El Ayuntamiento de Requena ha informado, a través de redes sociales, de que, según comunicación de la empresa suministradora, el corte en el suministro eléctrico que afecta al municipio se ha producido como consecuencia de un accidente de camión que ha interrumpido una línea de 132 kV que da servicio a las poblaciones de Requena y Utiel.

Según la información trasladada por la compañía suministradora, se estima que la reposición del servicio puede demorarse aproximadamente tres horas. "Seguimos en contacto permanente con los responsables técnicos para hacer seguimiento de la incidencia y trasladaremos cualquier novedad a la ciudadanía a través de los canales oficiales. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos los vecinos y vecinas", ha zanjado el consistorio.