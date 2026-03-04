Un accidente entre dos camiones y dos coches en Moncofa deja solo un carril para circular en la A7

Accidente en Moncofa - DGT

CASTELLÓ 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un accidente registrado esta mañana entre dos camiones y dos coches a la altura de la localidad castellonense de Moncofa ha dejado solo un carril para circular en la A7.

Según ha informado el '112', como consecuencia del siniestro, del que no han trascendido las causas, la A7 solo dispone de un carril para la circulación en sentido Valencia hasta que una grúa de gran tonelaje despeje la vía.

El incidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 457 y se han establecido desvíos por la N-340 y N-225, han informado desde la Dirección General de Tráfico (DGT).