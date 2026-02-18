La acción social de Banco Mediolanum en la Zona Levante donó 357.000 euros en 2025

Una de las acciones solidarias - MEDIOLANUM APROXIMA

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mediolanum Aproxima, el proyecto de acción social de Banco Mediolanum, donó 357.012 euros a proyectos sociales el año pasado en su Zona Levante (Comunitat Valenciana, además de Murcia y Castilla-La Mancha).

Apoyó 30 iniciativas que han beneficiado a 28 ONG locales, con acciones que contaron con la implicación de 27 Family Bankers (asesores financieros de la entidad) que actuaron como padrinos o madrinas de la iniciativa, siendo nexo entre los clientes y las ONG, informa este miércoles en un comunicado.

Son las asociaciones Aspanion, Meraki Bay, Iniciatives Solidàries Escuela de Segunda Oportunidad, Aspaym Valencia, Apandis, Apnadah, Dar de Sí, Acuaprende, Afemar, Tea (Mar Menor), Síndrome Noonan Comunidad Valenciana, Cultural Semitonia Subintelecta, Española Síndrome Rett, Aesr, Aludme Dystonia, personas con discapacidad Prometeo, Asexorate, Aspanias Elche, Sodicar, Asprovimise, Apemar; las fundaciones Pequeño Deseo, Amigó, DiabetesCero, Tupay, Alinur, Santo hospital y casa de enseñanza de Alberique, Le Cadó; Cáritas Valencia y Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén.

Además en 2025 siguieron activas las ayudas tras la dana del año anterior: se donaron 427.000 euros, para clientes y Family Bankers de Banco Mediolanum afectados directamente por la catástrofe.

2,2 MILLONES EN ESPAÑA (+10,2%)

En toda España, Mediolanum Aproxima cerró el año con 2.263.574 euros donados, un 10,2% más que en 2024, y en sus 11 años de existencia supera así los 10,3 millones.

Banco Mediolanum impulsó en 2025 otras iniciativas, como 'Cada céntimo cuenta', donde más de 21.000 clientes de la entidad donan automáticamente cada mes los céntimos de su cuenta corriente (de 0,01 a 0,99 euros): sumaron 67.089,34 euros (+146%).

La responsable de la Acción Social de Banco Mediolanum, Montse Prats, ha agradecido la implicación de las organizaciones, las familias y los Family Bankers en 2025 y ha afirmado que ya encaran 2026 "creyendo firmemente en el poder de la colaboración".