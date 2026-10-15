Aceptan retirar la custodia de animales a la acusada de matar a sus perros lanzándolos desde un octavo piso en Alicante

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha estimado la medida cautelar de retirar la custodia de animales a la mujer acusada de matar a sus dos perros de raza yorkshire lanzándolos desde un octavo piso en marzo de 2025 en un domicilio de la zona de Albufereta, en la capital alicantina. Subraya que "los hechos imputados son de una singular gravedad" y justifica la decisión en que hay "datos que permiten inferir que la investigada actualmente convive con un perro".

Así consta en un auto con fecha del pasado 7 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Sala revoca una resolución anterior de un juzgado de instrucción, tras aceptar un recurso de SOS Ayuda Animal Alicante --una asociación personada en este procedimiento-- y al que también se adhirió la Fiscalía.

El auto dictado por la Audiencia es firme y no se puede recurrir, por lo que estima, de este modo, la medida cautelar que solicitó la entidad animalista a través de la abogada Alejandra Baño Cortés, del despacho de Carlos Baño León.

Concretamente, en la parte de razonamientos jurídicos del auto, la Sala resalta que "los hechos imputados son de una singular gravedad, como es la muerte de dos perros tras ser presuntamente arrojados desde un octavo piso".

También advierte de que "existen datos que permiten inferir que la investigada actualmente convive con un perro, que podría ser de la raza bichón maltés", y remarca que la "protección" de un animal o animales "desvalido", como "puede ser el caso", y "el peligro que cabe inferir de su situación" justifican la adopción de la medida cautelar.

Así, la Audiencia acuerda que "por el órgano de instancia se determine si la imputada convive con un perro o perros en la actualidad u otro animal doméstico, se les identifique y retire la custodia, poniéndolos bajo la guarda de la entidad que se determine que tenga este objeto".

Fuentes conocedoras del procedimiento han precisado que SOS Ayuda Animal Alicante pidió al juzgado de instrucción prohibir a la acusada la tenencia de animales de compañía mientras estuviera en marcha el procedimiento y que le fuera retirada la custodia de otra mascota.

Sin embargo, la solicitud fue rechazada por ese tribunal en dos ocasiones, hasta que finalmente la asociación optó por interponer el recurso --con el respaldo del Ministerio Fiscal-- ante la Audiencia, que ahora ha estimado la petición en un auto que no se puede recurrir.