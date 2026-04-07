Un acertante de La Bonoloto gana dos millones y medio de euros en Elche

ALICANTE 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Elche percibirá 2.274.042,25 euros por un premio de Primera Categoría en el sorteo celebrado este lunes, 6 de abril.

El boleto ha sido validado en Despacho Receptor nº 32.070 del municipio alicantino, situado en Mariano Benlliure, 8, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes ha estado formada por los números 46, 10, 2, 40, 28 y 25. El número complementario es el 17 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.434.373 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que han sido validado en la Administración de Loterías nº 120 de Barcelona, situada en Sant Alexandre, 63-65.