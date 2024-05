Acicom acusa al Consell de tramitar "por la puerta de atrás" la Ley de Transparencia y el PP responde que "no hay burla"

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El fundador y presidente de honor de la Associació de la Ciutadanía i Comunicació (Acicom), José Ignacio Pastor, ha cuestionado el procedimiento de elaboración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat y ha acusado al Consell de tramitarla "por la puerta de atrás". El PP le ha respondido que "no hay burla" y que "se ajusta a la legislación".

Pastor se ha pronunciado así durante su comparecencia en la comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, en la que se ha abierto a la fase de participación ciudadana el debate de la Ley de Transparencia y de la Ley de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses de Personas con Cargos Públicos no electos presentadas por los grupos parlamentarios PP y Vox.

"Es una burla el contexto en el que se presentan estas iniciativas, por vía de urgencia", ha comenzado Pastor, para preguntar a los diputados: "¿Acaso se quiere tramitar por la puerta de atrás?. No han querido escuchar a nadie y especialmente al Consell de Transparencia. Tengo la sensación de participar en la dramatización como actor secundario", ha lamentado.

Pastor ha lamentado que el Plan de Gobierno no se está cumpliendo: "El presidente de la Generalitat debería de haber presentado el plan y no lo ha hecho", al tiempo que ha lamentado que han desaparecido "todos" los sistemas de control como la publicación en la página web del Portal de Transparencia.

En relación con la elección de los miembros del Consell de Transparencia, ha indicado que es "muy importante" buscar la unanimidad o las mayorías cualificadas. En caso de no conseguirlas, ha abogado por buscar otros sistemas, pero no la mayoría simple, sino la votación de dos tercios con el objetivo de garantizar que las minorías tienen representación y de que el Consell de Transparencia sea "más plural". También ha pedido garantizar la paridad.

Tras su intervención, el diputado del PP Vicente Betoret le ha recriminado que acuda a Les Corts a "dar una opinión de parte, seguramente redactada desde alguna sede de algún partido" y, respecto a la alusión que ha hecho a que la tramitación de urgencia es "una burla", ha lamentado que ha faltado el respeto. "No pretendemos burlarnos de nadie", ha apostillado. También le ha dicho que no se intenta tramitar "nada" por la puerta trasera puesto que "es algo que se ajusta a la legalidad", le ha insistido.

Así mismo, le ha recordado que, al ser una Proposición de Ley, hay un trámite de enmiendas en el que podrá participar pero le ha dicho que no son necesarios informes. Y ha concluido: "Me quedo decepcionado porque esperaba una visión más profesional y no tan política de una persona con una trayectoria admirable pero que ha decidido venir a ejercer de militante político y no como experto".

"ME INSULTA"

Frente a ello, Pastor ha defendido su asistencia a Les Corts "como ciudadano de a pie" y ha contestado a Betoret: "Me insulta diciendo que me han preparado la intervención. Me parece una pasada por su parte". "Estoy --ha añadido-- a título personal y nadie me ha pedido participación, sino que como ciudadano activo que soy, he pedido comparecer. Pero me parece una burla como se plantea esto", ha insistido.

Ha repetido que no ve "adecuado" cambiar esta ley "sin pedir informes" y "haciendo caso omiso al Consell de Transparencia, que entre todos lo mataron y él solo se murió", ha lamentado. Y ha aprovechado para criticar que la ley contemple que las reuniones internas no tienen interés público: "¿Cómo se atreven a decir eso?; ¿Quieren tapar que algún cargo no pega ni golpe?".

Por su parte, la diputada de Vox Ana Vega ha tachado de "irresponsabilidad" que el Consell de Transparencia esté bloqueado y ha defendido que si en una primera vuelta no hay mayoría de tres quintos "ir a mayoría absoluta no es tan descabellado", ha afirmado.

Y sobre la "burla", la diputada ha contestado a Pastor: "Dice que es una burla lo que hacemos y el Consell de Transparencia lleva en funciones desde diciembre de 2020, cuando gobernaba el Botànic", le ha recordado. Y tampoco, ha añadido, se le ha dotado de más medios materiales y humanos.

Por otro lado, el diputado de Compromís Jesús Pla ha coincidido con Pastor en que hay un "incumplimiento claro" por parte del 'president' respecto al Plan de Gobierno mientras que el diputado del PSPV Juan de Dios Navarro ha criticado la "gravedad" de la derecha con esta Proposición de Ley que pretende "acabar con los controles y la transparencia. A menos controles, más corrupción. A menos transparencia, más sentencias condenatorias en la época más oscura de la Comunitat", ha señalado.

La vicepresidenta de honor de Acicom, María Emilia Bolinches, ha coincidido con Pastor respecto a la elección de los miembros del Consell de Transparencia para desbloquear la situación actual: "Me uno a la solución intermedia anuncia por Pastor", ha dicho.

CATEDRÁTICOS

En Les Corts también ha comparecido este lunes Joaquín Meseguer, licenciado en derecho y representante del Foro de Gobierno Abierto, quien ha afirmado que "cualquier modificación de la normativa actual debe suponer siempre un avance sobre la existente y nunca pérdidas de garantías".

Ha recomendado, entre otras cuestiones, la publicación de las agendas de trabajo y, en caso de no hacerlas públicas, acotar las razones. A petición de Vox, ha concretado que deben ser públicas las reuniones de altos cargos con contratistas "para evitar problemas o conflictos de intereses o episodios de supuesta corrupción".

Sobre la elección de los miembros del Consell de Transparencia, ha indicado: "La mayoría absoluta es una mayoría cualificada. A veces despreciamos una mayoría que es exigente. Deberíamos de intentar no bloquear la renovación de representantes de órganos de control con mayorías imposibles de alcanzar. En segunda vuelta no me parece especialmente negativa", opina.

Por su parte, Juan José Guardia, profesor de derecho de la Universitat Internacional de Catalunya, se ha centrado también en la elección de miembros del órgano y ha indicado que "hay muchos sistemas en España" y que "ni la regulación actual ni la propuesta hecha supone una rareza. Es una opción legislativa factible y sensata".