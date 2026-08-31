Acotado un incendio en una fábrica de textil en un polígono industrial de Alcoy, provincia de Alicante

Bomberos sofocando un incendio en una fábrica de textil, en el polígono norte de Alcoy - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una fábrica de textil en el polígono industrial Norte en Alcoy, en la provincia de Alicante, ha sufrido un incendio en la noche de este domingo que ha obligado a la intervención de Bomberos, quienes han podido acotar el fuego sin que haya afectado a las naves vecinas.

El aviso por las llamas ha llegado a las 23.20 horas, cuando la alarma antiincendios ha alertado a varios vecinos, según ha informado a Europa Press el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Una vez desplegados, éstos han logrado acotar el fuego, que "no ha afectado a naves colindantes", así como tampoco ha dejado heridos, si bien "el dueño de la fábrica ha sido atendido por una crisis nerviosa al conocer que su negocio se estaba quemando", ha apuntado el Consorcio.

En el despliegue participan dos parques de bomberos, el de Cocentaina y el de Ibi, con la intervención de dos unidades de Mando y Jefatura, una autoescalera automática, dos bombas urbanas pesadas, una bomba rural pesada y una bomba nodriza pesada, así como de un suboficial, un sargento, dos cabos y once bomberos.