Activada la alerta naranja por vientos y fenómenos costeros en toda la costa de Castellón

Fuerte racha de viento. Imagen de recurso. - EUROPA PRESS

CASTELLÓ, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha activado la alerta naranja por vientos en todo el litoral e interior norte de la provincia de Castellón y la alerta naranja por fenómenos costeros en toda la costa. Asimismo, se mantiene la alerta nivel amarillo por vientos en el interior sur de la demarcación.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), está previsto que el fenómeno meteorológico comience a últimas horas de la tarde de este sábado 28 de marzo y que continue hasta el domingo 29 de marzo. Durante el día de hoy, se prevé que en el interior de Castellón los vientos puedan alcanzar rachas máximas de 100 km/h y en el litoral los 90 km/h. Respecto a la situación en la costa, se podrán superar las rachas de 90 km/h con olas de dos a tres metros.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, ha recordado a la ciudadanía "la importancia de extremar al máximo las precauciones en zonas susceptibles de riesgo y seguir la evolución del episodio a través de canales oficiales".

En este sentido, ha destacado la importancia de alejarse de casas viejas o en mal estado, de paseos marítimos, espigones o acantilados. Además, los parques, avenidas arboladas, postes de luz o torres de alta tensión también pueden resultar peligrosos.

Por otro lado, también se aconseja revisar el estado de las viviendas para evitar que se produzcan caídas de cascotes y escombros, así como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales, asegurar elementos como toldos, persianas y antenas, y retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Por último, Lasheras ha recomendado a la ciudadanía informarse a través de los cauces oficial como la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Desde los municipios pueden acceder a la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos' a través del enlace al 112 https://www.112cv.gva.es/documents/163565706/163566523/GuiaRecomendacionesFMA_cas.pdf/001008b1-2d70-af67-1ae5-5bf41f1727c6?t=1756380910004