Actores y actrices critican el "el menosprecio" de la Generalitat a la producción valenciana

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de Actores y Actrices Profesionales Valencianos (AAPV) considera denuncian "el menosprecio de la Generalitat a la producción valenciana", que, según recalcan, se refleja en un descenso de los proyectos propios del Institut Valencià de Cultura (IVC).

En un comunicado, el colectivo hace notar que a las consecuencias que el sector ha sufrido este año por el golpe de la dana de octubre del año pasado, "se suma la falta de un decidido apoyo institucional al sector de las artes escénicas, un compromiso claro con los profesionales valencianos y una gestión destinada a la promoción del cine y del teatro de producción autóctona".

"Esta situación de falta de apoyo se acentúa, por un lado, con la política de ayudas que desde el gobierno valenciano se están dedicando al sector, con partidas presupuestarias más reducidas cada año y, por otro, con convocatorias de subvenciones más tardías cada temporada", exponen.

Pero este "menosprecio al producto autóctono se evidencia todavía más en el número de producciones públicas de teatro promovidas por el Institut Valencià de Cultura, organismo dependiente de la Conselleria de Cultura y que tiene como principal objeto impulsar, fomentar y difundir la creación y producción artística en la Comunitat Valenciana".

Así, ofrecen una comparativa con los últimos años basada en los datos publicados en la web del IVC en su apartado de producción propia. De acuerdo a esta información, en la temporada 2024-2025 se estrenaron solo dos producciones propias, 'La Mancha' y 'Plenamar'. Esta última, además, solo estuvo dos semanas en cartel en el Teatro Rialto, cuando los años anteriores las producciones de teatro tuvieron exhibiciones de entre 4 y 6 semanas con repartos de entre 8 y 10 actores y actrices.

Como ejemplo, en la temporada 21-22 el IVC realizó cinco producciones propias donde participaron unos 45 actores y actrices con una media de exhibición de cinco semanas. En la temporada 22-23 realizó cinco producciones propias, más 2 reposiciones, donde participaron medio centenar de actores y actrices durante al menos 4 semanas de exhibición.

Para los intérpretes, es "llamativo" también es el dato de este año de funciones de producción valenciana en el Teatre Principal de Valencia, donde se han realizado 35 funciones de compañías del resto de España y ninguna de la Comunitat Valenciana. Las cifras en el Teatro Rialto de Valencia han sido de 39 funciones valencianas por 36 del resto de España.

Otro ejemplo de esta "falta de empatía con la producción valenciana" se ha dado en la última edición de Sagunt a Escena, uno de los principales festivales de teatro valenciano organizado por el IVC y que este año ha celebrado su 42 edición.

De las nueve obras que se exhibieron en el escenario del Teatro Romano, "solo dos eran de producción valenciana, dejando a las compañías locales en el denominado Off Romano y otros escenarios no principales", afirman.

Desde el sindicato de Actores y Actrices Profesionales Valencianos (AAPV) se advierte de que "si las ayudas llegan tarde, si no se hacen más producciones públicas y con más intérpretes y no se programan compañías valencianas, se está abocando al sector a una mayor precarización y a un claro debilitamiento de la artes escénicas valencianas en un contexto muy adverso para la promoción cultural valenciana".

"Solo le pedimos al IVC que cumpla con sus funciones y no priorice otros intereses que no sean cuidar y proyectar la producción autóctona y a los profesionales que la representan", concluye la asociación.