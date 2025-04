La actriz sevillana Ana Fernández, Premio de Honor del Festival Internacional de Cine de Alicante de 2025

ALICANTE, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz sevillana Ana Fernández (Valencina de la Concepción, 1965) ha sido reconocida con el Premio de Honor de la 22 edición del Festival Internacional de Cine de Alicante por su "dedicación y aportación" al sector cinematográfico y teatral. Recibirá el galardón en la ceremonia inaugural del certamen de 2025, que será el próximo 17 de mayo en el Teatro Principal de la capital alicantina.

Fernández se ha mostrado "sorprendida y agradecida" por la "grata noticia" del distintivo: "Supone un cálido estímulo para seguir haciendo mi trabajo lo mejor que pueda".

Asimismo, ha subrayado al "orgullo" y a la "responsabilidad que supone recibir este premio", ya que también se ha otorgado a otros compañeros y compañeras "importantes, admirados y queridos" en la profesión.

En este sentido, el Premio de Honor del Festival Internacional de Cine de Alicante también ha recaído en actores y actrices como Antonio Resines, Maribel Verdú, Karra Elejalde, Kiti Mánver, Pedro Casablanc, Imanol Arias, Blanca Portillo, José Sancho, Juan Echanove, Ángela Molina, o Héctor Alterio, reconocido en la última edición, según ha recordado la organización en un comunicado.

Por su parte, el director del certamen, Vicente Seva, se ha mostrado "muy orgulloso" de poder entregar este reconocimiento "a una actriz con una trayectoria tan relevante como Ana Fernández". "Su dedicación y talento han dejado una huella imborrable tanto en el cine como en el teatro", ha agregado.

TRAYECTORIA DE FERNÁNDEZ

La actriz, formada en Arte Dramático e Historia del Arte, ha participado en más de una treintena de películas, entre las que se encuentran 'Solas', de Benito Zambrano; 'You are the one', 'Historia de un beso' y 'Tiovivo c. 1950', de José Luis Garci, o 'Hable con ella', de Pedro Almodóvar, entre otras.

También cuenta con filmografía internacional con proyectos como la película argentina 'Morir en San Hilario', de Laura Mañá; la italiana 'Malefemmene', de Fabio Conversi, o 'Cuidado con lo que sueñas', de Geyka Urdaneta, que fue rodada en Venezuela.

Asimismo, ha participado en obras de teatro, entre las que destacan 'Regreso al hogar de Harold Pinter', bajo la dirección de Ferrán Madico; 'Esperando a Godot' de Samuel Becket, que fue interpretada por el grupo La Jácara y dirigida por Alfonso Zurro, o 'Leonci y Lena' de Büchner, por José Manuel Martí.

Entre sus últimos trabajos en sobre los escenarios está 'El lunar de Lady Chatterley', de Roberto Santiago y dirigida por Antonio Gil, por la que ha recibido el Premio Escenario de Sevilla y Premio Andaluz de Teatro de 2018.

Otros de sus proyectos más recientes han sido 'La casa de Bernarda Alba' y 'El sueño de la razón', actualmente en cartel, ambas dirigidas por Jose Carlos Plaza.

Fernández también ha sido galardonada con el Premio del Festival Internacional de Teatro de Cazorla de 2018 "a toda una trayectoria". Por sus trabajos en el cine, ha recibido el Premio Goya como mejor actriz revelación y ha sido nominada en diferentes categorías como protagonista o actriz de reparto. Además, ha obtenido una decena de reconocimientos nacionales e internacionales, como el de Mejor Actriz del Festival de Málaga o el Iris a la Mejor Actriz Europea.

El Festival de Cine de Alicante cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante Film Office, Casa Mediterráneo, el Instituto Valenciano de Cultura (IVC), À Punt Media y otras empresas colaboradoras.