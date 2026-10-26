Un acusado en el bulo del 'caso Bar España' se retracta de las publicaciones que realizó y pide disculpas a afectados

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Otros dos rechazan declarar, una admite que debió haber contrastado más lo que publicó y otra dice que es activista contra la pederastia

CASTELLÓ, 26 Oct. (EUROPA PRESS) - -

Uno de los acusados en el jucio del bulo del 'caso Bar España' que se sigue en la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de instancia de Castellón se ha retractado hoy del contenido de las publicaciones que realizó sobre este asunto y ha pedido disculpas a los afectados.

El procesado, que publicaba bajo el perfil de 'Técnico Preocupado' y que ha contestado solo a las preguntas de su abogado, ha leído un escrito en el que ha manifestado que las informaciones sobre el 'caso Bar España' que reprodujo en su blog procedían de manifestaciones, denuncias, publicaciones y testimonios de terceras personas que habían alcanzado difusión pública con anterioridad y él consideró que merecían ser conocidas por la gravedad de hechos que relataban el interés público que, a su juicio, podían tener.

Ha aclarado que el paso del tiempo, el fallecimiento de algunas personas relacionadas con los hechos, las retractaciones públicas de personas que sostuvieron determinadas acusaciones y los elementos conocidos en la instrucción judicial han modificado "sustancialmente" su valoración sobre aquellas informaciones.

"Hoy en día reconozco expresamente que carezco de elementos suficientes para sostener como ciertas las imputaciones que relacionaban a las personas mencionadas en las informaciones difundidas en mi blog con la pertenencia a una supuesta red de pederastia, la comisión o encubrimiento de abusos sexuales o asesinatos de menores o la participación en una organización de corrupción judicial, política o empresarial", ha dicho.

Así, el acusado ha reconocido la falta de certeza de tales imputaciones y que las informaciones en que se sustentaban "no ofrecen garantías suficientes de veracidad". De esta forma, se ha retractado de dichas imputaciones, por lo que las retira, y ha lamentado el "perjuicio que la difusión de las imputaciones haya ocasionado a las personas afectadas", a las que les ha expresado sus disculpas y espera que le concedan el perdón expreso. Además, se ha comprometido a dar publicidad a la sentencia que se dicte.

En respuesta a las preguntas de su letrado, el acusado ha señalado que la información que le trasladaban en aquel momento para él no era mentira y que se apoyaba en contenido publicado ya. Ha destacado que nunca puso nombres completos ni datos personales en sus publicaciones, con las que -según ha apuntado- nunca tuvo ánimo de denigrar a los denunciantes. Así mismo, ha subrayado que no se puso de acuerdo con ningún acusado para intimidar a los denunciantes y que retiró en 2016 cualquier referencias al 'Bar España'.

CORREO MASIVO

Por otra parte, hoy ha prestado declaración, también solo respondiendo a su abogado, una acusada que publicó en 2016 dos artículos sobre este caso en el periódico digital Aquí Actualidad. Según ha explicado, conoció el asunto del 'Bar España' a través de un correo masivo que enviaba la asociación Abogados contra la Corrupción, que contenía un informe de sostenibilidad y un dosier con una denuncia.

Según ha dicho, habló con algunas de las personas que aparecían en los documentos, como el propietario de Abogados contra la Corrupción o la persona que el fiscal sitúa como el iniciador del bulo, puesto que quería contrastar las informaciones. Fue en 2017, cuando le llegó una denuncia de un juzgado cuando se enteró de que las noticias sobre este caso podían ser falsas.

"Me di cuenta porque al recibir la denuncia pensé que podría haber algo que no fuera verdad en lo que me habían contado un año antes", ha señalado la acusada, quien ha confirmado que también llegó la denuncia al director del medio y que borraron todas las noticias y se hicieron gestiones para eliminarlas en todos los sitios donde estuvieran en aquel momento.

"Si hubiera conocido la falsedad de la trama jamás hubiera publicado estos artículos", ha relatado la procesada, quien considera que "igual debía haber contrastado más", pero ha añadido que no pretendió hacer daño a nadie, ni humillar o vejar a ninguna de las personas que citaba. "Lamento muchísimo haber hecho esos artículos y que no haber hecho un buen trabajo peridístico haya causado tanto sufrimiento", ha declarado la acusada, quien se siente engañada.

Por su lado, el editor de Aquí Actualidad, que ha declarado en calidad de responsable civil, ha confirmado que se retiraron las noticias sobre este caso, así como el propio diario digital de las redes.

CONCENTRACIÓN

Otra de las acusadas, que participó en una concentración en 2017 en los juzgados de Castellón, ha indicado que, junto a otras personas, portaba una pancarta que -según ha dicho- "decía algo como 'basta de pederastia', pero ha manifestado que no se citaba a nadie.

"Soy una activista contra la pedestaria, no puedo soportar que no se pongan los medios para investigar y detener los abusos sexuales", ha señalado la acusada, quien ha declarado que ella no ha publicado nada sobre este caso, sino que ha ido en contra de la pederastia "pero sin decir nombres".

Los otros dos acusados en esta causa se han acogido a su derecho a no declarar.

En la sesión de hoy también ha declarado en calidad de testigo una mujer que ha manifestado que contó en un juzgado que una niña le dijo que veía a su nieto en el Bar España y otro hombre también le narró que había llevado al niño con la moto a este lugar. "No sé si era un bulo, se habló mucho y yo sufrí mucho y a mi nieto no lo ví como estaba siempre", ha añadido.

Finalmente, otra testigo ha reconocido que escribió dos artículos en un periódico sobre este caso, aunque ha especificado que lo que publicó es que se había iniciado una investigación. Según ha dicho, se trataba de una información "neutra".

El juicio continuará este viernes con la lectura de los informes y el derecho a la última palabra de los acusados.