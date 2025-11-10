Adacea Alicante lanza un calendario solidario de temática musical para lograr "un mundo más inclusivo"

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante colabora un año más con la Asociación de Daño Cerebral Adquirido (Adacea) en la difusión de su calendario solidario. Con este proyecto, la entidad pretende, además de recaudar fondos para financiar sus programas, dar a conocer la labor que desarrolla e implicar a la sociedad "en la construcción de un mundo más inclusivo".

La diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, ha presentado este lunes junto a la presidenta de este colectivo en Alicante, Mari Carmen Ferrer, y al director territorial de Sanidad, Francisco José Ponce, este almanaque, que, en su quinta edición, está dedicado a la música, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

"Para la Diputación de Alicante es un orgullo colaborar con entidades como Adacea, que con tanto cariño y dedicación trabaja día tras día para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren daño cerebral adquirido y la de sus familiares", ha señalado la diputada.

Asimismo, Serrano ha destacado el "compromiso" de la institución provincial con esta asociación a la que respalda "desde hace años" y ha explicado que "solo en este ejercicio" la entidad ha recibido "más de 50.000 euros en subvenciones que le han permitido financiar acciones como un proyecto de rehabilitación psicosocial y estimulación cognitiva, un programa de autonomía personal, diversos talleres terapéuticos y de integración psicosocial, encuentros de ocio y convivencia o la compra de una grúa de bipedestación".

Por su parte, la presidenta de Adacea ha manifestado que en esta edición el calendario ofrece "un viaje a través de la música, los grupos y las canciones que han marcado" las vidas. "Si algo tiene este arte, es la capacidad de unirnos, emocionarnos y acompañarnos en los momentos más importantes de nuestra historia", ha remarcado.

"Al igual que en una canción, cada nota cuenta. Cada avance, cada logro y cada historia personal de superación son parte de una gran melodía que componemos juntos desde Adacea", ha enfatizado Ferrer durante la presentación del calendario.

"CREATIVIDAD, ALEGRÍA E ILUSIÓN"

Beatles, Spice Girls, Kiss, Queen, Mecano o Sabina son algunos de los artistas y grupos musicales que han recreado los usuarios de Adacea, sus familiares y los profesionales de la asociación, "dando forma a un proyecto lleno de creatividad, alegría e ilusión", según ha puntualizado Francisco José Ponce.

Los calendarios solidarios se podrán adquirir a un precio de cinco euros en la web www.adaceaalicante.org y en puntos físicos de venta. En Alicante, en su sede de la calle Padre Recaredo de los Ríos; en Sant Vicent del Raspeig, en el Centro de Atención Diurna y, en Elche, en su sede de la avenida Llauradors.

Tras más de 20 años acompañando a personas y familias afectadas por daño cerebral adquirido, Adacea cuenta en la actualidad con 470 asociados, un "amplio" equipo de profesionales y un "número creciente" de personas voluntarias que trabajan con el propósito de mejorar la vida de las personas y familias con daño cerebral adquirido, según ha subrayado la Diputación de Alicante.