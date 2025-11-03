ADDA Simfònica ofrece su gira "más ambiciosa" en Japón

ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La orquesta residente del Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA Simfònica y su director titular, Josep Vicent, están en Japón hasta el día 8 de noviembre "en una de las giras más ambiciosas que ha realizado una orquesta española en el país asiático" y el debut de la orquesta en Asia.

Tras la actuación el pasado miércoles en Fukuoka con 1.800 espectadores y entradas agotadas, la orquesta visitó Yamaguchi el sábado y llega este lunes a Kawasaki. El recorrido continuará este miércoles en Tsu y el jueves y viernes en Tokyo, para luego finalizar este sábado en Osaka.

Además, el pianista español Martín García García y la guitarrista japonesa Kaori Muraji acompañarán a la orquesta. Los programas incluirán obras de Maurice Ravel, George Bizet o Manuel de Falla, según ha informado la organización de la gira en un comunicado.

Por su parte, Vicent ha aseverado que esta aventura por Japón "está siendo un descubrimiento" y ha indicado que no eran "conscientes de la enorme pasión, respeto y entrega de los públicos de este país maravilloso, que demuestra una felicidad muy inspiradora".

El director titular también ha resaltado que Japón es un país "magnífico" y ha asegurado que sienten que están abriendo "muchas puertas nuevas". "La respuesta de la gente es absolutamente desbordante, su reacción es increíble, no esperábamos tantísimo efecto", ha agregado.

Además, ha manifestado que "el premio de un aplauso sincero vale más que todo lo demás" y ha destacado que "le apetece a uno quedarse a vivir aquí".

En relación con el programa de la gira, Vicent ha incidido en que cuando lo planteó, pensó en que "tuviese diversidad para el público japonés, que representase" la "filosofía y estética" de la orquesta en el escenario, "que abordase repertorios" de España y "la colaboración con solistas que tuvieran una conexión con Japón".

En este contexto, ha remarcado que "le da sentido al total" la suma de la guitarrista japonesa Muraji, con "amplísima" trayectoria mundial, y el pianista García, con su versión de Chopin y la combinación de repertorios.

TRAYECTORIA

ADDA Simfònica Alicante, nominada a los Grammy y Latin Grammy y fundada y dirigida por Vicent, "destaca por su versatilidad y capacidad de innovación". Ha sido premiada por la Academia de la Música de España y ha realizado grabaciones para Warner Classics y otros sellos, con la obtención del Melómano de Oro en cuatro ocasiones.

Por su parte, Vicent es director titular de ADDA Simfònica y de Argovia Philharmonic en Suiza. Desde 2015 es director musical de La Fura dels Baus y embajador de Cultura de Paz. Nominado a los Grammy y Latin Grammy, desarrolla una "destacada" carrera internacional con formaciones como London Symphony, Mariinsky Theatre Orchestra, Orchestre National de France, Royal Philharmonic, Paris Chamber Orchestra o Sinfónica de Milán, así como en escenarios "de referencia mundial" como el Teatro Real de Madrid o el Teatro Colón de Buenos Aires.

Reconocido por su estilo "innovador", es director residente en "importantes" festivales y teatros y cuenta con una "extensa" y "premiada" discografía en Deutsche Grammophon, Warner, Aria Classics.