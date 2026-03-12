Adicae CV pide medidas "urgentes" para proteger a los ciudadanos frente al aumento "continuado" del coste de vida

Archivo - Alimentación - MERCADO CENTRAL - Archivo

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Adicae CV ha reclamado medidas "urgentes" para proteger a la ciudadanía frente al aumento continuado del coste de vida, coincidiendo con la conmemoración del 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

La asociación ha difundido en un comunicado su manifiesto estatal 'Los consumidores y la subida de precios', en el que advierte del impacto que la inflación persistente está teniendo sobre la economía de los hogares. Según ha señalado la organización, el incremento sostenido de precios en bienes y servicios básicos está generando una "presión creciente" sobre millones de familias.

Desde la asociación han recordado que, tras varios años marcados por la inflación derivada de la pandemia, los conflictos internacionales y la inestabilidad económica global, productos y servicios esenciales como la energía, la alimentación, la vivienda, el transporte o los servicios financieros han experimentado incrementos significativos.

El manifiesto difundido por Adicae señala que casi el 60% de los consumidores en España se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, afectada por el encarecimiento del coste de la vida y por la falta de medidas suficientemente eficaces para proteger su poder adquisitivo.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la presión del aumento del coste de la vida también se refleja en los indicadores económicos de los hogares. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, el 38,8% de los hogares valencianos no puede afrontar gastos imprevistos, u"n indicador que evidencia la limitada capacidad económica de muchas familias ante el encarecimiento de bienes básicos como la alimentación, la energía o la vivienda", han dicho.

Ante esta situación, la organización ha reclamado medidas "inmediatas" de apoyo a los consumidores, mayor supervisión de los precios en sectores estratégicos y una aplicación efectiva de la normativa europea de protección al consumidor. En este sentido, la asociación considera "necesario" reforzar los mecanismos de control para evitar que los incrementos de costes se trasladen de forma automática a los ciudadanos sin transparencia ni supervisión suficiente.