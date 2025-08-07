Adif repone y mejora más de ocho kilómetros de cerramientos de la infraestructura ferroviaria afectados por la dana

VALÈNCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adif está ejecutando, en el marco del plan de actuaciones urgentes para la reposición de las infraestructuras e instalaciones ferroviarias gravemente afectadas por la dana, la reposición de más de ocho kilómetros de cerramientos en estaciones y en diferentes tramos de las líneas C1 y C2 de la red de Cercanías de València.

La mayor parte de estos vallados desaparecieron completa o parcialmente por la riada del 29 de octubre de 2024, por lo que se está procediendo a su reposición.

El objetivo es disuadir de tránsitos indebidos por puntos no autorizados o pasos viciosos y aumentar, así, las condiciones de seguridad tanto para las personas como para las circulaciones ferroviarias en entornos urbanos.

Adif, atendiendo a las graves consecuencias provocadas por la dana, ha optado por la instalación de cuatro tipos de cerramientos diferentes en función de las zonas --estaciones o trayectos-- que determinan sus dimensiones idóneas según los puntos.

Estos 4 tipos de nuevos vallados son los siguientes: cerramiento en estaciones (longitud total: 2.100 m); cerramiento prefabricado + vallado metálico de malla electrosoldada (longitud total: 3.896,25 m; cerramiento New Jersey + valla metálica de malla electrosoldada (longitud total: 1.150 m); y cerramiento reposición de vallado (longitud total: 1.050 m).

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 (Salud y Bienestar), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).