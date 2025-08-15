La Aemet advierte que el sábado, domingo y lunes "serán los días más cálidos del año" en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que este sábado, domingo y lunes "serán los días más cálidos del año" y ha insistido en que se va a producir "una situación muy adversa a causa de las altas temperaturas, con los impactos que puede provocar en la salud, sobre todo de los más vulnerables, y en los incendios forestales, entre otros aspectos".

Según ha explicado en su cuenta de X, la temperatura media del domingo se situará entre los días más cálidos desde, al menos 1950, junto con el 15 de agosto de 2021, 10 de agosto de 2023 y 4 de julio de 1994, los más cálidos en nuestro territorio hasta hoy.

Así, la Aemet ha indicado que "sábado, domingo y lunes vamos a tener calor muy intenso" y que la situación va a afectar "tanto los días como las noches".

No obstante, a partir del martes empezará a normalizarse la temperatura de cara a la segunda mitad de la semana, "aunque en el litoral el descenso de mínimos será más débil".

Así las cosas, a partir de las 12 horas del mediodía de este viernes el litoral sur y litoral norte de Valencia han entrado en aviso meteorológico naranja. Hay aviso amarillo en el litoral norte y litoral sur de Alicante; en el litoral norte, litoral sur , interior sur de Castellón y en el interior norte e interior sur de Valencia.

Para este sábado, el aviso naranja meteorológico se extiende por toda la provincia de Valencia y Alicante, y estará activo el aviso amarillo en todo Castellón.