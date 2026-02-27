Aemet avisa de un cambio de tiempo desde este sábado: llega un ambiente "algo desapacible" con cielo nuboso y lluvias

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas en imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de un cambio de tiempo en la Comunitat Valenciana que se va a dejar notar ya desde este sábado con una vuelta a un ambiente "algo desapacible" con cielo nuboso y lluvias, sobre todo en el sur de Valencia y norte de Alicante, que es la zona más expuesta al viento de gregal, que será el predominará.

Tras los fuertes vientos de la primera mitad de febrero y la situación estable y anticiclónica de la última semana, a partir de este sábado la Comunitat Valenciana vivirá un cambio a viento de gregal y levante, que se reforzará probablemente el próximo martes, según informa el organismo estatal en su cuenta de X.

Este cambio se notará especialmente en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, donde además de la nubosidad se pueden producir precipitaciones débiles. El viento de nordeste se va a reforzar el martes y la previsión es que, durante gran parte de la semana próxima, predomine el ambiente "algo desapacible", con cielos nubosos y precipitaciones, sobre todo en esas dos zonas.

No obstante, según Aemet, la Comunitat Valenciana despide un mes de febrero que concluye probablemente con un carácter "muy cálido" y una anomalía de temperatura de más de tres grados, con una probabilidad alta de que será el tercero más cálido desde al menos 1950, tras los de 1990 y de 2020.

De hecho, los vendavales de principio de mes dejaron temperaturas altas, incluso de récord. En estos últimos días de estabilidad las noches están siendo frías y los días cálidos, sobre todo en el interior, ya que en el litoral las brisas de mar refrescan el ambiente desde mediodía.

A partir de ahora, con el cambio de tiempo previsto, con más nubes, viento de gregal y precipitaciones, lo que va a suponer es que las noches no sean tan frías pero sí que los días van a ser más frescos, con tiempo algo desapacible.

Con la bajada de temperaturas durante el día y la subida de las mínimas nocturnas, el balance es que la temperatura media va a seguir por encima de los valores normales de principio de marzo, pero por la combinación de nubosidad y viento, el ambiente será "desapacible".