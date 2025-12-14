Aemet avisa de que el momento de "más adversidad" del temporal en Valencia será esta tarde, noche y la próxima madrugada

Situación de alerta roja por lluvias extremas por el paso de la borrasca Emilia, en el Barranco del Poyo a su paso por Picanya, a 14 de diciembre de 2025, en Picanya - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que el momento de "más adversidad" del temporal de lluvias y tormentas que afecta a la Comunitat Valenciana, especialmente a la provincia de Valencia donde en su litoral se ha activado la alerta roja, será para esta tarde, noche y la próxima madrugada por el desarrollo de tormentas en tierra.

Durante la primera mitad de este domingo se han registrado tormentas en el mar frente a la costa de la provincia, con algún impacto que se ha producido en tierra en la zona del Camp de Morvedre, cerca de Quart de les Valls.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha realizado durante la mañana dos servicios en Gandia por un problema de una bajante de una finca y por saneamiento de una fachada.

De su lado, los caudales de ríos y barrancos y los embalses permanecen en situación de "normalidad" pese a la alerta roja por lluvias activada en parte de la provincia de Valencia y la naranja en buena parte de la región, según han transmitido a Europa Press desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La borrasca Emilia ha dejado precipitaciones persistentes durante la pasada madrugada en la comarca de la Safor y el extremo norte de la Marina Alta, mientras que en zonas de sierras litorales la intensidad de la lluvia ha sido fuerte y en otras zonas del litoral de Valencia y Castellón, débiles y discontinuas.

En la provincia de Valencia, los registros más destacados de precipitaciones en cuatro horas se han localizado en la Font d'en Carròs (145 l/m2), Potries (89,4), Beniflà (82,0) y Rafelcofer (69,0), de acuerdo con la información de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), ubicado en L'Eliana (Valencia), acogerá a las 17.30 horas de este domingo una nueva reunión de coordinación con las agencias implicadas en la emergencia. El encuentro estará presidido por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, para actualizar la información relativa al temporal de lluvias.