Aemet establece aviso amarillo por lluvias este jueves en el litoral norte de Castellón

CASTELLÓ, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este jueves el aviso amarillo por lluvias en el litoral norte de la provincia de Castellón.

El organismo meteorológico establece que el aviso se activará el jueves 30 de octubre a las 7.00 horas y se prolongará hasta las 15.59 horas de ese mismo día.

Según la predicción de Aemet, en el litoral norte de Castellón se espera una precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado (l/m2) y los chubascos irán acompañados de tormenta.