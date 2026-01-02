Archivo - Imagen de un Cabalgata de los Reyes Magos en València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la Comunitat Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años, desde 1985, y con los termómetros marcando seis grados menos de lo normal, según informa en su cuenta de la red social X.

A partir del lunes empezará la segunda fase del temporal invernal, tras la primera de la borrasca Francis, y que entre una borrasca sobre Escandinavia y un anticiclón en el Atlántico norte se forme un corredor que permitirá la entrada de vientos del norte, que conducirán una masa de aire ártico sobre la Península.

El viento también provocará temporal marítimo, con mar gruesa el domingo y el lunes en aguas costeras de Valencia y Alicante y olas de entre dos y tres metros.

Si bien la temperatura media de este inicio de año ha sido templada y este viernes y mañana sábado seguirá así, el descenso térmico comenzará el domingo por la nubosidad y la lluvia y se intensificará el lunes con la entrada del aire ártico.

El martes ya la temperatura será seis grados más baja de lo normal. Según recuerda Aemet, en el año 2021 la Comunitat Valenciana ya vivió una Noche de Reyes "muy fría", pero es probable que la de 2026 lo sea "algo más", con lo que podría ser "la más fría de los últimos 40 años, desde 1985, en el promedio de la Comunitat Valenciana".

El lunes será un día de nieve en el interior, que ya comenzará el domingo por la noche cuando empiece a nevar en el norte de Castellón, aunque existe "incertidumbre" sobre el espesor de la nevada y de la cota deriva de la interacción de la masa ártica del lunes y la húmeda y templada de los días previos.

A día de hoy, la nieve "podría afectar a todo el interior de Castellón, Valencia y norte de Alicante", con espesores de entre cinco y diez centímetros o incluso más de diez en algunas zonas.

Debido al alto nivel de incertidumbre sobre la evolución de la situación y el potencial impacto asociado a las actividades al aire libre en los próximos días, se recomienda un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos y prestar much atención a las precipitaciones del domingo y a las nevadas del lunes, que pueden afectar a vías principales.