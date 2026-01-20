Aemet prevé que el temporal marítimo amaine mañana aunque mantiene el aviso por olas de hasta cuatro metros

Archivo - Una mujer camina por la playa mientras le da el viento, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana prevé que el temporal marítimo que está afectando a la Comunitat Valenciana a causa de la borrasca con gran impacto denominada 'Harry' amaine mañana miércoles, aunque mantiene el aviso nivel amarillo por olas de hasta cuatro metros en Castellón y Valencia hasta las 9 horas y en Alicante hasta el mediodía.

Asimismo, Aemet señala, a través de un mensaje en su perfil de la red social de 'X', que el momento "más adverso" del temporal se vivirá este martes, con olas de hasta cuatro metros de altura.

Las zonas de playa que pueden sufrir más afección por el temporal, indican, son aquellas más expuestas al oleaje de procedencia del nordeste, como las de la Safor y Dénia, que sufren el impacto directo del oleaje en estas situaciones.