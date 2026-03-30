Aemet pronostica una Semana Santa tranquila en la Comunitat con un refuerzo de la estabilidad desde el viernes

Imagen de archivo de cometas en la playa valenciana. - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé como "escenario más probable" una Semana Santa tranquila en la que la estabilidad se reforzará partir del viernes y, al menos, hasta el Lunes de Pascua.

Salvo el interior y el norte de Castellón, donde el viento continuará soplando fuerte hasta el viernes, en el resto del territorio la semana será tranquila, con pocas nubes, temperaturas suaves a mediodía y frescas por la tarde al litoral cuando entre la brisa de mar, explica el organismo en redes sociales.

El "escenario más probable" es que se refuerce la estabilidad a partir del viernes y, al menos, hasta el Lunes de Pascua, con una dorsal anticiclónica sobre la Península, lo cual hará que ceso el viento fuerte en Castellón y suben las temperaturas en el interior.

Desde Aemet recuerdan que son días de muchas salidas en la montaña y zonas forestales, por lo que instan a estar atentos, sobre todo hasta el viernes, porque el viento fuerte en el interior y en el norte de Castelló es un elemento de adversidad importante para la rápida propagación de incendios forestales.

En las salidas en el campo, anima a la población a informarse previamente de la previsión meteorológica y de los índices de peligrosidad de incendios forestales, así como actuar con precaución y siguiendo las normas y los consejos del servicio de Emergencias de la Generalitat 112.